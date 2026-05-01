El jueves se presentó de forma oficial el programa UTU Dual, que se basa en un modelo pedagógico que incorpora la alternancia entre el aula y la práctica de trabajo. El programa propone un enfoque que articula la educación con experiencias formativas en entornos reales de trabajo.

El programa se trata de “experiencias que permiten a los estudiantes desenvolverse en escenarios reales de trabajo”, puntualizó Fernando Ubal, director técnico de Gestión Académica en UTU. En ese sentido, señaló que esta instancia marca un cambio de etapa para la formación dual en el país, ya que pasa a consolidarse como política pública, aunque ya se desarrollaran acciones previamente bajo ese enfoque. Ubal destacó que su buen desempeño se traduce en “buenas noticias” para el país.

La finalidad de la formación es impulsar el desarrollo de competencias técnicas y profesionales mediante la construcción de vínculos entre los centros educativos y las empresas, favoreciendo trayectorias educativas continuas y más eficientes.

“Este modelo viene a atender una situación del país que no podemos ignorar” señalaron desde el equipo técnico vinculado al programa, haciendo referencia a que muchos jóvenes actualmente no acceden a experiencias de trabajo, otros lo hacen de manera informal, o que también, el trabajo y el estudio son dos actividades “difíciles de combinar”.

“La formación dual permite a los jóvenes desarrollar competencias”, señalaron también, en referencia a que el programa promueve el acceso temprano a experiencias laborales, el fortalecimiento de recursos humanos calificados, un acompañamiento sostenido y una orientación vocacional y laboral más pertinente.

Actualmente, el programa se implementa en conjunto con diez empresas privadas, y se prevé que durante este año participen alrededor de 200 jóvenes en la zona metropolitana. A su vez, Ubal dijo que se proyecta que para 2027 se cuente con al menos una experiencia en cada departamento del país.

Durante la formación, es el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) el que financia hasta el 50% del salario del aprendiz y cubre la totalidad del tiempo destinado a quien tutorea su labor. Según informaron durante la jornada, en la actualidad, el 70% de quienes participan en el programa logra acceder a un empleo, y alrededor del 60% continúa trabajando en la misma empresa.

Por su parte, la directora general de UTU, Virginia Verderese, señaló durante el lanzamiento que si bien las formaciones suelen implicar procesos prolongados y el trabajo interinstitucional no siempre resulta sencillo, valoró el esfuerzo de los equipos involucrados y señaló: “Estamos encantados con este trabajo”, dijo, y agregó que se trata de “una apuesta importante”. A su vez, destacó algunas de las áreas en las que la formación ya se desarrolla y en las que continuará expandiéndose, entre ellas mencionó: mantenimiento industrial, comercio y ventas, logística, soporte técnico, robótica, estética, comunicación y audiovisual, deporte y recreación, y el sector forestal.

Durante la instancia se llevaron adelante dos mesas de debate con intervenciones de distintos actores vinculados a las empresas que trabajan con el programa, como Nordex, Cutcsa y Zonamérica. También participaron de la instancia autoridades de la Cámara de Industrias del Uruguay, el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana, el Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional e Inefop.