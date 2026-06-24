ANEP y Unicef presentaron herramienta para fortalecer la asistencia a clases en todos los subsistemas

Las autoridades remarcaron que la asistencia representa un factor clave para los aprendizajes y constituye uno de los principales indicadores para la anticipación a la desvinculación educativa.

Con el objetivo de continuar trabajando en herramientas para la mejora de la asistencia a clase, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y Unicef presentaron este miércoles la iniciativa “Cada día cuenta”, un conjunto de elementos que, según explicó el equipo técnico responsable, ayudará a promover y acompañar la asistencia a clases por parte de niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa busca, en el marco de una estrategia planteada por la ANEP para este período de gobierno, mejorar la asistencia regular de la enseñanza pública por medio de estrategias pedagógicas y herramientas prácticas que permitan abordar los casos de inasistencia, según indicó el director de Planificación Ejecutiva de la ANEP, Andrés Peri.

Peri enumeró algunas de las acciones trabajadas durante 2025 para fortalecer la asistencia a los centros educativos. Entre ellas, destacó la campaña de bien público orientada a sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de garantizar la concurrencia a clases de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, señaló que se trabajó en la mejora de los mecanismos de registro de asistencia, en particular en educación primaria, con el objetivo de contar con información más precisa sobre las trayectorias educativas.

En esa línea, anunció que los próximos boletines de educación media, tanto de UTU como de secundaria, incorporarán cambios en la forma de reportar las inasistencias. La nueva modalidad, explicó, buscará reflejar con mayor claridad la magnitud de las faltas justificadas, injustificadas y totales, lo que permitirá identificar tempranamente situaciones de riesgo vinculadas al ausentismo a medida que avanza el año lectivo.

Otro aspecto que destacó fue la jerarquización que se busca otorgar a la asistencia a clases. En ese sentido, dijo que la concurrencia a los centros educativos es considerada cada vez más un indicador central en las trayectorias educativas, al punto de equipararse en relevancia al desempeño académico.

Alejandro Retamoso, especialista en Educación de Unicef, señaló que en Uruguay el ausentismo es alto y compromete los aprendizajes. “Los alumnos en Uruguay faltan, y faltan mucho”, puntualizó, y agregó que nuestro país ocupa la tercera posición en América Latina, en una categoría de 14 países en la que se presenta en mayor medida el ausentismo educativo, a pesar de tener una “posición privilegiada” en otras áreas, como el acceso a la educación o el aprendizaje.

Las herramientas de este programa para la mejora en la asistencia a clase consisten, explicó Soledad Petit, asistente técnica en la Dirección Sectorial de Planificación Educativa de la ANEP, en cinco dimensiones de trabajo que abarcan el desarrollo de un clima educativo inclusivo, el trabajo en red, la obtención y trabajo con datos precisos, el fomento de una cultura de la asistencia y el trabajo mediante acciones focalizadas.

Con estas dimensiones se espera que los docentes de los centros educativos de inicial, primaria y educación media puedan generar instancias de diálogo con sus alumnos para conocer cuáles son sus principales motivaciones y obstáculos al momento de dirigirse a los centros educativos, y así también poder crear una solución en conjunto para enfrentar la problemática. A su vez, Petit explicó que estas herramientas ya están disponibles tanto en el sitio web de la ANEP como en el de Unicef, y que son de libre acceso.

Por su parte, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, subrayó durante la jornada que la mejora de la asistencia tiene como efecto, a su vez, una mejora en los aprendizajes, y que, por lo tanto, esto se ve reflejado en las trayectorias educativas. Destacó que la asistencia favorece la construcción de vínculos y fortalece el sentido de pertenencia en la comunidad educativa. Además, señaló que la presencia sostenida en los centros educativos facilita el acceso a otros derechos, como la atención en salud y distintas prestaciones sociales.

Caggiani también remarcó que la asistencia constituye uno de los principales indicadores para anticipar procesos de desvinculación educativa. En ese sentido, explicó que Uruguay mantiene por segundo año consecutivo una estrategia de seguimiento individual de los estudiantes que no se encuentran matriculados en el sistema educativo y aseguró que los centros educativos son “el lugar para estar” de cada estudiante.

Este año, la ANEP presentó mejoras en la asistencia en inicial, primaria y ciclo básico de UTU, que colocan al país en niveles similares a los de 2019.