Clases en la Udelar se retomarán el lunes 14 de setiembre con actividades de reflexión sobre violencia de género

A una semana del intento de femicidio en Medicina, el CDC tomó conocimiento de un documento para comenzar a delinear un plan contra la violencia de género que puedan aplicar todos los servicios.

Con la sala Maggiolo de la Facultad de Derecho a tope y con más de 3.000 personas mirando la sesión por Youtube, el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) siguió analizando medidas institucionales contra la violencia de género. El martes de la semana pasada, cuando ocurrió el intento de femicidio en la Facultad de Medicina, el CDC se declaró en sesión permanente y desde entonces se volvió a reunir dos veces de forma extraordinaria para tratar el tema.

El viernes, el cuerpo había resuelto suspender las clases hasta este martes, cuando el órgano volvía a sesionar. Finalmente, el CDC resolvió este martes continuar con la suspensión de actividades de enseñanza de grado y posgrado hasta el sábado, por lo que las clases se retomarán el lunes 14. Según aclaró el rector de la Udelar, sí pueden realizarse otro tipo de actividades en los servicios y, como excepción, se podrá realizar actividades de enseñanza con docentes extranjeros y de actividades de extensión.

Además, se dispuso que ese día y durante los primeros días de reanudación cada servicio universitario implemente actividades que permitan dimensionar y reflexionar sobre lo ocurrido, y que también puedan tomar medidas para atender las situaciones de violencia, acoso y discriminación basada en género, algo en lo que todos los consejos de facultad ya están trabajando.

Lautaro Gutiérrez, representante en el CDC por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), mostró el acuerdo de la federación con la propuesta. En particular, valoró que implica poder “retomar actividades de forma gradual” para no hacer “como si no hubiera pasado nada”. Gutiérrez habló de la necesidad de retomar las actividades para “volver a habitar la universidad y sentirla propia”.

Después de que este martes se levantara la ocupación de la Facultad de Medicina por parte de la asociación de estudiantes y de que a una semana del intento de femicidio se hiciera una nueva concentración, el decano del servicio, Arturo Briva, dijo que la facultad ha estado “en movimiento” en estos días. En concreto, habló de “jornadas de reflexión y análisis dinamizadas por el orden estudiantil”, pero también de reuniones del consejo, de la Asociación de Docentes de Medicina y asambleas de estudiantes. Según agregó, “cada uno desde su rol” estuvo abocado a “armar un plan aproximado estratégico para la facultad” en materia de prevención y atención de las situaciones de violencia de género.

Más allá de suspender las clases y encomendar a los servicios preparar el retorno a las actividades de enseñanza, el CDC también tomó conocimiento de un documento para comenzar a delinear un plan contra la violencia de género en la institución y remitirlo a los consejos de facultad y a las comisiones directivas de los servicios.