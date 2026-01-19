Después de un largo proceso de construcción colectiva y debates entre distintos actores políticos, estatales, sociales y comunitarios, Chile aprobó el proyecto de ley que establece la creación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC). La iniciativa, conocida como Chile Cuida, ingresó en el Congreso en junio de 2024 a impulso del actual Poder Ejecutivo, fue aprobada el pasado lunes 12 por la Cámara de Diputadas y Diputados –con 90 votos a favor, ninguno en contra y 38 abstenciones de la oposición– y dos días después tuvo el respaldo unánime del Senado. Con el trámite legislativo finalizado, sólo falta que la ley sea promulgada por el presidente Gabriel Boric.

La iniciativa reconoce el cuidado como el cuarto pilar de la protección social junto a la salud, la educación y la seguridad social. Además, consagra el derecho de las personas a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado –en línea con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en agosto de 2025–, y establece el deber del Estado de garantizar progresivamente una oferta de apoyos y cuidados a lo largo del ciclo de vida, especialmente para quienes se encuentran en situación de dependencia.

“Con esto, Chile se suma al grupo de países que reconocen los cuidados como un asunto público y un derecho social, avanzando hacia un Estado que cuida, que acompaña y que reconoce las desigualdades históricas que han recaído especialmente sobre las mujeres”, afirmó en un comunicado el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la entidad que estará encargada de coordinar el SNAC a través de su Secretaría de Apoyos y Cuidados. En la región, esa corta lista está encabezada por Uruguay, pionero en la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados en 2015.

“Con esta ley avanzamos a que el cuidado deje de ser invisible y deje de ser una tarea individual, para que la compartamos entre todos: entre hombres y mujeres, entre familias, comunidades, Estado y también privados. Esta ley no nace de un escritorio, sino de la participación y el empuje de las personas cuidadoras” y del trabajo “con parlamentarios de todos los sectores políticos en las comisiones de ambas cámaras para construir acuerdos”, destacó la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, tras la votación en el Senado. “Al próximo gobierno le va a tocar dar implementación a esta ley, continuar con una política de Estado y esperamos que lo haga con la celeridad, la urgencia que requiere y, por supuesto, estamos a disposición de seguir colaborando en este proceso”, agregó, en un mensaje dirigido a la administración del ultraderechista José Antonio Kast, que en marzo será investido como presidente de Chile.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó el rol de las cuidadoras “que hicieron posible este despacho a ley del proyecto Chile Cuida, porque hicieron visible lo invisible, eso que, por ser tan común en las familias, se daba por sentado”. “Este es un paso muy importante para que las siguientes generaciones no cuiden en soledad, como lamentablemente les tocó a muchas”, agregó la jerarca. Por su parte, la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, celebró la aprobación de una ley que a su entender “viene a saldar una deuda histórica con las personas cuidadoras, que en Chile son más de un millón”.

¿Qué propone la ley?

El proyecto crea el SNAC como un “modelo de gestión intersectorial, multinivel y permanente” que garantiza derechos tanto a personas que requieren de cuidados como a las personas cuidadoras, ya sean remuneradas o no. Bajo la coordinación de la Secretaría de Apoyos y Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tiene entre los objetivos articular “políticas, programas y servicios existentes, eliminando duplicidades y fortaleciendo la eficiencia del gasto público, con foco en la autonomía, la prevención de la dependencia y el acompañamiento a las personas cuidadoras”, según informó la cartera.

El programa base de la propuesta es la actual Red Local de Apoyos y Cuidados, y la idea es, a partir de allí, avanzar hacia la universalidad progresiva en todas las comunas del país, con cobertura por grado de dependencia y no por criterio socioeconómico, incorporando transitoriamente planes como el Programa 4 a 7 –que ofrece cuidado integral y seguro para niñas y niños de 6 a 13 años entre las 16.00 y las 19.00, después del horario escolar–, centros diurnos, cuidados domiciliarios, subsidio Eleam (para quienes residen en establecimientos de larga estadía para adultos mayores), viviendas tuteladas, residencias para personas con discapacidad, tránsito a la vida independiente, ayudas técnicas, pago a cuidadores, centros comunitarios de cuidados.

En paralelo a las medidas que tienen que adoptar los organismos del Estado para cumplir con los objetivos del sistema, la ley dispone la obligación de que tanto desde la esfera pública como desde la privada se promueva “la corresponsabilidad social y de género, la conciliación, la prevención de violencia y el autocuidado”.