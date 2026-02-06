Janja Lula da Silva y Luiz Inácio Lula da Silva, el 4 de febrero de 2026, durante la ceremonia de lanzamiento del Pacto Brasileño para Combatir el Femicidio en el Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil. Foto: Sergio Lima / AFP

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Brasil firmaron esta semana el “Pacto Nacional para el Combate al Femicidio”, que tiene como ejes principales la prevención, la protección, la rendición de cuentas de los agresores y la garantía de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Durante la firma del documento, en el Palacio de Planalto, las autoridades anunciaron directrices iniciales, pero no dieron todavía detalles sobre la implementación de las políticas y tampoco el presupuesto que se le asignará.

En términos generales, la iniciativa –denominada “Todos por Todas”– busca coordinar esfuerzos entre el gobierno nacional, los estados, los municipios, el sistema de justicia y la sociedad civil, para reforzar la batería de medidas que ya existen contra esta problemática, según informó el Poder Ejecutivo en un comunicado consignado por la cadena Globo.

El lanzamiento estuvo encabezado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la ministra de la Mujer, Márcia Lopes, y jerarcas de todos los poderes. El mandatario puso un énfasis particular en la necesidad urgente de que los varones se incorporen a esta batalla y resaltó la importancia de educar a los niños sobre el tema desde la primera infancia.

“El pacto que firmamos hoy debe trascender los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Combatir el femicidio y todas las formas de violencia contra las mujeres debe ser responsabilidad de toda la sociedad, pero, principal y especialmente, de los hombres”, afirmó Lula en su discurso, el miércoles. “No basta con no ser agresor. También es necesario luchar para prevenir más agresiones. Cada hombre en este país tiene una misión que cumplir: hablar con amigos, primos, tíos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de copas y compañeros de fútbol. No podemos quedarnos callados”, aseguró.

En 2025, el número de femicidios alcanzó un récord en Brasil al registrarse 1.470 casos entre enero y diciembre, según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Esta cifra representa un promedio de cuatro femicidios por día y supera los 1.464 casos registrados en 2024, la cifra más alta hasta ese entonces.

“Significa que cada seis horas una mujer es asesinada simplemente por ser mujer. Significa que, desde que salimos de casa hoy hasta este momento, la vida de una mujer ha sido violentamente interrumpida simplemente por ser mujer”, insistió el presidente brasileño. “El femicidio atenta contra las estructuras de prevención y combate, y crece de forma alarmante en el país. Es inaceptable que las mujeres sigan siendo golpeadas y asesinadas a diario ante la mirada de una sociedad que peca por omisión, que permanece en silencio ante las escenas cotidianas de abuso y violencia”, agregó Lula, y advirtió que “todo acto de violencia es un femicidio anunciado”.

El pacto es el resultado de un esfuerzo iniciado por Lula en diciembre, cuando convocó una reunión con ministros del gobierno, integrantes del Poder Judicial y representantes de diferentes áreas para tratar el tema.

El presidente dijo que lo que lo motivó a asumir la responsabilidad de redoblar los esfuerzos en la lucha contra la violencia hacia las mujeres fue un pedido de su esposa Janja da Silva, la primera dama, que estuvo encargada de la apertura del evento.

Directrices iniciales

La ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, explicó durante la actividad que se creó un comité interinstitucional para “gestionar el pacto”. El comité estará integrado por cuatro representantes del Poder Ejecutivo, cuatro del Congreso Nacional y cuatro del Poder Judicial, con la supervisión del Consejo Nacional del Ministerio Público y la Defensoría Pública de la Unión, de acuerdo a lo que informó el canal Brasil 247.

Después de su conformación, el comité se reunirá para definir un plan de trabajo con “acciones prioritarias, contundentes y efectivas para combatir el femicidio”, puntualizó Gleisi, y afirmó que invitarán a organizaciones de la sociedad civil, movimientos populares, representantes de la academia y organismos internacionales a formar parte del proceso.

La ministra también anunció que, en paralelo, se lanzará una campaña nacional de comunicación para difundir los ejes del pacto e invitar a la sociedad a participar.