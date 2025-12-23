Con el Presupuesto aprobado, el gobierno inicia un proceso clave anunciado reiteradamente por el presidente: convertir a la innovación y la tecnología en ejes del desarrollo económico. Para lograrlo, apuesta por fomentar la competitividad y prepara cambios en la Ley de Promoción de Inversiones.

Así lo anunció a la diaria el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, quien adelantó que la iniciativa incluye ampliar el alcance del régimen de promoción de inversiones a más empresas y sectores, así como un nuevo enfoque para evaluar los proyectos que acceden a beneficios fiscales.

El subsecretario de Economía adelantó que los cambios estarán incluidos en un nuevo decreto que reglamentará el funcionamiento de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap). El objetivo, explicó, es abandonar una mirada excesivamente restrictiva y promover la innovación a nivel de cada empresa.

“La innovación tiene un rol central en las propuestas que impulsa el gobierno para el crecimiento [...] Antes eso implicaba estar en la frontera del conocimiento; ahora buscamos incorporar procesos o tecnologías nuevas para la propia empresa, porque de esa manera mejora la productividad y la competitividad”, señaló.

Indicó que las nuevas modificaciones probablemente estén listas a fines del primer cuatrimestre del año que viene e implicarán un paquete de medidas para mejorar el régimen de promoción de inversiones, así como el funcionamiento y la competencia en los mercados.

Asimismo, Vallcorba subrayó que la centralidad de la innovación en la agenda del Ejecutivo quedó reflejada en la creación, durante el primer año de gobierno, del programa Uruguay Innova, liderado por Bruno Gili. El objetivo de la iniciativa es articular y coordinar todas las agencias vinculadas a la innovación, con el fin de mejorar la eficacia del gasto público y evitar superposiciones o fragmentaciones en las políticas.

Vallcorba explicó que el hecho de que Uruguay Innova dependa directamente de Presidencia da cuenta de la “jerarquización política” que el gobierno le asigna al área, al tiempo que busca fortalecer la coordinación entre los distintos actores del sistema de ciencia, tecnología, innovación, investigación y desarrollo.

Las declaraciones del subsecretario están en sintonía con lo expresado hace unos días por el titular del MEF, Gabriel Oddone, quien dijo que la innovación forma parte de una “política de Estado” y agregó que la cartera prepara una serie de iniciativas de inversión “relacionadas con el agua y la generación de energía”.

Inversiones

El viceministro señaló que el MEF mantiene conversaciones con empresas que impulsan grandes proyectos de inversión, varios de los cuales aún se encuentran en etapas preliminares de evaluación. “En materia de puertos hay un conjunto de iniciativas que creemos que podrían comenzar a concretarse en el corto plazo”, indicó.

En ese marco, destacó que en el área de data centers, además de la inversión que ya está en curso de Google, existen otras empresas con proyectos “bastante avanzados” de evaluación. A su vez, mencionó iniciativas vinculadas al hidrógeno verde, cuyo grado de maduración aún es dispar, pero que en conjunto reflejan una agenda de inversiones “intensa y potente”, algo que también se observa en el volumen de proyectos presentados ante la Comap.

Detalló que tanto la cantidad de proyectos aprobados como el monto total comprometido este año a través de la Comap son “importantes” y superan los registros de años anteriores. “Son señales de que los agentes económicos privados están tomando decisiones que nos permiten ser optimistas respecto de las perspectivas para el próximo año”, afirmó.

En ese sentido, agregó que el diálogo con los actores que financian estas iniciativas –tanto el sistema bancario como los organismos multilaterales en su vínculo con el sector privado– también resulta “alentador”. “La demanda potencial de financiamiento para proyectos que están en evaluación es elevada. Creemos que están dadas las condiciones para un empuje importante en materia de inversión, que se verá reforzado por las medidas que estamos trabajando y que vamos a anunciar”, afirmó.

Objetivo central: mejorar el clima de negocios

Vallcorba indicó que el objetivo del Ejecutivo es mejorar el “clima de negocios” para promover la inversión y mejorar la innovación y la competitividad. En ese marco, sostuvo que se impulsarán algunas modificaciones tributarias que apunten a simplificar el régimen para pequeñas empresas y promover una mayor inversión y crecimiento en el país.

“Nos queremos concentrar en discutir cómo hacemos para que aumente la inversión, para que aumente la innovación, la competitividad, para que Uruguay crezca, para que se generen empleos de calidad, bien remunerados, para crear recursos públicos que nos permitan aplicar políticas redistributivas”, añadió.

Consultado sobre cuáles son las propuestas que impulsará el gobierno el próximo año, Vallcorba dijo que a pesar de que no puede adelantar detalles, destacó algunas medidas que ya están en funcionamiento en materia de reformas microeconómicas, como la simplificación de trámites, “desburocratización de procesos y reducción de costos”. Destacó, por ejemplo, la eliminación de la tasa ANSE (Administración Nacional de los Servicios de Estiba), la reducción de la tasa LATU para las exportaciones no tradicionales y el fortalecimiento de la Comisión de Defensa de la Competencia.

De cara a los próximos meses, el gobierno impulsará medidas orientadas a favorecer a las pymes mediante la ampliación del acceso a los beneficios de la Ley de Promoción de Inversiones. Entre los cambios previstos, se apunta a que las pequeñas empresas que hoy no logran acceder al régimen puedan hacerlo por intermedio de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), mientras que las medianas empresas contarán con mayores beneficios tributarios para los proyectos que presenten. Un aspecto central de esta estrategia será el acompañamiento, apoyo y seguimiento técnico a través de ANDE y de la red de centros pymes distribuidos en todo el territorio, con el objetivo de fortalecer la formulación y presentación de proyectos, afirmó.

Asimismo, Vallcorba señaló que el Ejecutivo avanzará en una potenciación del régimen de promoción de inversiones, diferenciando claramente los instrumentos vinculados a la política de vivienda. En ese esquema, las políticas habitacionales quedarán a cargo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial mediante el programa Entre Todos, mientras que las medidas de promoción de la inversión en vivienda con objetivos de empleo e inversión serán administradas por el MEF.

“Se establecieron beneficios adicionales para los grandes proyectos económicos que se implementen antes de fin de 2027. [...] También vamos a seguir profundizando en la dirección de simplificar trámites, desburocratizar el Estado y reducir costos en materia de comercio exterior como elementos centrales de la agenda, una propuesta que vamos a poner a discusión, porque en algunos casos seguramente requiera proyectos de ley, mientras que en otros podrán ser resoluciones administrativas. Las iniciativas serán conocidas por la ciudadanía seguramente en abril”, concluyó.