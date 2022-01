No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Falleció Alberto Sonsol por coronavirus

“Papá no sufre más”, escribió en Twitter Alejandro Sonsol, confirmando el fallecimiento por coronavirus del periodista deportivo y comunicador Alberto Sonsol. Con 63 años, el comunicador conducía la sección deportiva en Subrayado, era panelista en Polémica en el bar, conducía La hora de los deportes en Televisión Nacional del Uruguay y relataba los partidos de fútbol y básquetbol transmitidos por Tenfield. En radio conducía tres programas en El Espectador.

La dolorosa muerte de Santiago Morro García

Santiago García, el 6 de abril de 2011, durante un partido de la Copa Libertadores en Montevideo. Foto: Miguel Rojo, AFP

La espantosa noticia nos impactó poco antes del mediodía: murió Santiago Morro García. El brillante futbolista fue encontrado sin vida en su apartamento en la ciudad argentina de Mendoza, en donde residía desde hacía cuatro años por su condición de jugador de Godoy Cruz, club con el que se convirtió en goleador argentino en la temporada 2017-2018.

El Morro se había suicidado. No hay razones ni razonamientos en un suicidio. Tampoco explicaciones que coincidan con la lógica de la vida. Hay apenas pistas y una certeza, la de la vulnerabilidad extrema de la salud mental de quien decide que su salida es la muerte.

Juegos Olímpicos de Tokio: calendario de competencias por deporte y dónde ver los encuentros

Reloj de cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos de Tokio, en las afueras de la estación de Tokio, el 13 de julio de 2021. Foto: Philip Fong, AFP.

Además de la agenda de los 11 deportistas uruguayos, que se desempeñaron en cinco deportes en los Juegos Olímpicos (JJOO) de Tokio (remo, natación, atletismo, vela, judo), la oferta de competencias fue de 33 disciplinas, con más de 339 eventos programados que comenzaron el 21 de julio y terminaron el 8 de agosto, con unas 5.000 medallas olímpicas y paralímpicas.

Tabárez confirmó los 26 convocados para la Copa América

Oscar Romero, de Paraguay, y Martín Cáceres, de Uruguay, durante el partido de clasificatorio para la Copa Mundial de Qatar 2022, el 3 de junio de 2021, en el Estadio Centenario. Foto: Mariana Greif / PISCINA / AFP Foto: Mariana Greif, pool, AFP

La selección uruguaya se preparaba para la Copa América de Brasil 2021 con una lista de 26 convocados. Sergio Rochet, Giovanni González, Camilo Cándido, Brian Ocampo y Facundo Torres fueron los jugadores del medio local que estuvieron presentes vistiendo la celeste.

No fue de golpe: el intento de desestabilización y cese sobre Óscar Tabárez y la selección

Óscar Tabárez, durante un entrenamiento de la selección en Nizhny Novgorod, Rusia. (archivo, julio de 2018) Foto: Martín Bernetti, AFP

“La impunidad no precisa sombras. En un ejercicio de poder, directo y sin esconder la mano, cuando presuponen que el otro está en el piso, golpean y golpean, desgastan hasta tratar de llegar al objetivo, que tanto puede ser sacar de la troya a un técnico como derrocar un gobierno democrático”, escribía en su postura Rómulo Martínez Chenlo después de que se confirmara que Tabárez no seguiría al frente de la selección uruguaya de fútbol.

Fabián Estoyanoff cuenta cómo superó la depresión y ya proyecta su futuro como entrenador

Fabián Estoyanoff Foto: Federico Gutiérrez

“Creo que tiene que haber más gente del fútbol trabajando en el fútbol”, dice, reflexivo, Fabián Estoyanoff, con los brazos cruzados, sentado en un banco de hormigón del Parque Capurro: su primera casa en el fútbol a la que siempre vuelve.

La vida después de Tabárez, echado de la selección por tres derrotas que no opacarán su obra

Óscar Washingtón Tabárez (archivo, marzo de 2017). Foto: Federico Gutiérrez

Está el sustanciado sobre bases sólidas para no creer porque lo que están diciendo o informando tiene fallas en su relato o en su proyección. Está el un poco más irracional de esperar por fe en que el acontecimiento no suceda o no vaya a suceder. Y está, finalmente, el de la expresión de dolor, rebeldía y contrariedad cuando se ha consumado o se consumará un acto totalmente fuera de lugar, injusto, malo.

Eso fue lo que me pasó el viernes 19 cuando advertí que mi escarbadientes ya no servía para nada en esa guerra infame y sucia donde se instalaba artificialmente, con las peores falacias que ni Carlos Vaz Ferreira hubiese podido clasificar, la idea de que para salvar todo (¿?) había que echar a Tabárez.

Agarrones en el área: ante el fallecimiento de Williams Martínez

Williams Martínez, de Rampla Juniors, durante el calentamiento previo al partido de ida ante Sud América, en las finales por el tercer ascenso a Primera División, el 23 de enero, en el estadio Charrúa. Foto: Sandro Pereyra

“Quizás si escribo que la familia del fútbol está conmovida haya otro lote de familias que expliquen su parecer en torno al suicidio. Como la mía. Y está claro que el suicidio es multifactorial y que estas cosas pasan en nuestro país, sobre todo, casi siempre más. O cierto además es que el suicidio es una incógnita imposible de descifrar. Que hay cuestiones técnicas y estadísticas que encuentran explicaciones casi como cuando perdés un partido inaudito. El suicidio es como perder. Nunca el suicidio es como ganar. El Willy Martínez fue un colega. Un futbolista uruguayo al que enfrenté en cientos de áreas. Era recio el Willy, te agarraba de la camiseta. Amaba el fútbol el Willy, lo amaba como su hermano Edgar. De cuna de fútbol vienen ambos”, escribía Agustín Lucas tras la muerte de Williams Martínez.

Bruno Cetraro y Felipe Klüver en la final de remo de los Juegos Olímpicos

Felipe Klüver y Bruno Cetraro, tras la semifinal en doble par ligero que los clasificó a la final A Foto: Facundo Castro

Con una maravillosa actuación, el bote doble par ligero de Bruno Cetraro y Felipe Klüver logró la hazaña de meterse en la final olímpica de la especialidad. En una ventosa mañana, los uruguayos, en una carrera épica, entraron segundos detrás de Alemania, remontando desde la última colocación para doblegar a Polonia, Canadá, República Checa y Noruega.

Peñarol reunió por primera vez un Consejo Directivo formado en su totalidad por mujeres

Consejo Directivo de Peñarol integrado exclusivamente por mujeres, y las invitadas Beatriz Argimón y Carolina Cosse, este jueves, en el estadio Campeón del Siglo. Foto: Alessandro Maradei

Contratos para las jugadoras de Peñarol, la creación de la Secretaría de Género y sanciones por violencia de género para los futbolistas son algunos de los proyectos en los que trabaja Patricia López con su equipo de mujeres. La tarde estaba espectacular, el clima súper agradable acompañaba la emoción que se vivía en el hall de la tribuna Henderson y, posteriormente, en la cancha del Campeón del Siglo, en la que diez mujeres sesionaron en lo que fue un hecho histórico para el fútbol uruguayo: la primera reunión de un Consejo Directivo llevada a cabo en su totalidad por mujeres.