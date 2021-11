No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

José Adán Olivera renunció a su cargo como jefe de Policía de Cerro Largo para “no involucrar al Ministerio del Interior” en irregularidades y delitos. Se investiga una red de corrupción policial en Cerro Largo.

El puntapié inicial de esta investigación, que está a cargo de la Fiscalía Departamental de Cerro Largo, con la fiscal Leticia Siqueira como encargada, se dio luego de determinarse el involucramiento policial en el caso de contrabando para el Estadio Municipal Mario Ubilla, administrado por la Intendencia de Cerro Largo. Varias personas fueron detenidas, entre ellas un policía de investigaciones de la jefatura departamental. Un policía, de apellido Farías, fue imputado por reiterados delitos de hurto, uno de contrabando especialmente agravado y otro de utilización de información privilegiada de forma indebida.

Al policía imputado se le incautó el celular y allí se encontraron audios de Olivera en los que le avisaba que estaba siendo investigado. Farías, que debía cuidar un monte, se dedicaba a talar los árboles y vender la leña. El ex jefe de Policía de Cerro Largo lo puso en conocimiento de la investigación en su contra y podría haber incurrido en otros presuntos delitos.

Olivera debía comparecer este lunes ante la Fiscalía Departamental de Treinta y Tres, que asumió la investigación del caso, pero no se presentó. Según Informativo Sarandí, su abogado explicó que no fue a prestar declaración “por razones de salud”. A pesar de que no se presentó a declarar, fuentes de Fiscalía dijeron a Informativo Sarandí que se presume que el exjerarca policial, que está en calidad de indagado, será formalizado por divulgación de información reservada y por obstaculizar a la Justicia. También podría ser formalizado por otros delitos.