Dos policías golpearon y esposaron a dos personas que habían sido multadas en Jardines del Hipódromo. Ante el reclamo por la multa, uno de los policías increpó a uno de los jóvenes: “Trancá la cola”, le dijo. Y le dio una piña. Después, le siguió pegando, lo derribó con una patada y lo esposó. El otro policía se dirigió al hombre que estaba filmando la situación y lo esposó. Ninguno de los jóvenes respondió a los golpes: “Usted sabe que están haciendo las cosas mal”, le dijo uno de ellos mientras era esposado.

En rueda de prensa, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se refirió al episodio e hizo referencia a la ley de urgente consideración (LUC): “Abuso policial hubo antes y después de la LUC”. “Si hay gente que quiere vincular estos episodios con el tema de la LUC, me parece condenable desde todo punto de vista, porque está de alguna manera falseando la realidad”, indicó.

Según el ministro, “ha habido un abuso policial” en este caso. Si bien aclaró que es la Fiscalía la que en definitiva hace la investigación, afirmó: “nosotros hicimos nuestra investigación interna de urgencia, y si actuó fuera de la ley será castigado como debe”.

Heber dice “ponerse la camiseta de la Policía”: “Ahora, nosotros -y cuando hablo de nosotros, me pongo la camiseta de la Policía- en la Policía somos 33.000. Decir que hay una situación de abuso policial porque se comete un atropello en algún lado me parece muy injusto para toda la Policía desde todo punto de vista. Ahora, eso no quiere decir que nosotros [no] seamos muy severos a la hora de castigar a quien abusa de su condición policial y está fuera de la ley de procedimiento policial”. En la misma línea, agregó: “hay pruebas suficientes para confirmar que el abuso existió”.

Sobre la investigación interna, reiteró: “nosotros hicimos la propia”, y señaló que los policías fueron sumariados: “Seguramente ya se ha instrumentado, como me dijo el director nacional de Policía [Diego Fernández] ahora de tarde, el sumario correspondiente como para hacer el procedimiento administrativo que se tiene que hacer, sin perjuicio de lo que haga o dictamine la fiscal y la propia Justicia”.

Sobre la difusión de este tipo de videos, indicó: “no me parece mal que se difundan estos vídeos que señalan, demuestran o prueban desmanes”. “Es un elemento de prueba”, reafirmó.

Heber volvió sobre la LUC: “Aquellos que buscan este tipo de acciones para utilizarlas en la instancia de referéndum sí me parece mal, porque terminan por generalizar lo que hacen unos pocos a 33.000 policías. No me parece ni que la LUC sea responsable ni que la Policía esté cometiendo abusos de funciones en forma generalizada para hacer semejante acusación”.

Según el ministro, “siempre es contra la Policía, y yo estoy con la Policía”. “Estoy para defender a la Policía”, enfatizó, pero, con excepciones: “Al mal policía, no. A la enorme cantidad de buenos policías que tiene nuestra institución policial, sí, y estoy acá para defenderlos, porque no creo que sea justo que se generalice la situación que han hecho unos pocos”.

Para el ministro, “se quiere utilizar una desgracia, una situación que no queremos, que la castigamos y penalizamos, en contra de quien en definitiva está cuidando de la población”. “Es en contra de la Policía y en contra de la LUC”, afirmó.

Una vez más lamentó que se lo relacione con la LUC: “Vincularlo al referéndum me parece muy mal”. “Yo no estoy diciendo que todos los procedimientos que tiene la Policía son producto y únicamente de lo que es la LUC. La LUC nos da herramientas para combatir [el delito], pero no son todas las herramientas que tenemos. Las herramientas que nos da la LUC protegen y defienden a la Policía jurídicamente y, por lo tanto, respaldan a la Policía jurídicamente. Eso es más que suficiente para tener buenos resultados, que no los teníamos antes”, concluyó.

Consultado sobre otro caso de abuso policial en San Carlos que se viralizó la semana pasada, en el que un policía apuntó con escopeta a la cara de varios jóvenes, señaló que hay una investigación que hizo el jefe de Policía de Maldonado, Julio Pioli, y que se está “a la espera de lo que diga la Justicia”. El caso está a cargo del fiscal Jorge Vaz.

Para terminar, Heber reiteró: “Vuelvo a decir: somos 33.000 policías. Si están haciendo mal, seremos muy severos”.