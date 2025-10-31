La fiscal de Delitos Sexuales de quinto turno, Verónica Bujarín, recibió los resultados de ADN en el marco de la causa que investiga la violación de una adolescente de 14 años y la información es “concluyente en el sentido de que se excluye la participación de la persona que estuvo detenida en el caso de violación”, informó la Fiscalía.

Este jueves, la fiscal de Delitos Sexuales de quinto turno, Verónica Bujarín, dispuso la liberación del hombre que había sido detenido el martes pasado, dado que se habían cumplido las 48 horas de detención, el plazo máximo dispuesto sin que haya una imputación, y aún no estaban los resultados de las pericias.

De todas formas, la fiscal había dispuesto medidas limitativas contra el hombre, que incluían no acercarse ni comunicarse con la víctima. Ante los resultados, que indican que el hombre es inocente, la fiscal presentará un escrito para solicitar el cese de las medidas limitativas.

El domingo pasado, a las 21.00, la víctima se encontraba caminando junto con otro adolescente de 14 años por la zona del lago. Un hombre los interceptó en el camino, los amenazó con un arma y, posteriormente, la violó y robó sus pertenencias.