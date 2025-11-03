Este lunes comenzó el juicio oral contra nueve militares por el caso que investiga torturas en el Batallón de Infantería 9 en Fray Bentos durante la dictadura. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, comenzó diciendo que se trata de un “día muy importante” para los integrantes de la colonia de San Javier, pero fundamentalmente para las víctimas que padecieron los operativos de 1980 y 1984.

A un lado de la sala, frente al juez de Fray Bentos de primer turno, Claudio de León, Perciballe y su equipo presentaron su alegato de apertura contra los indagados. Del otro lado, detrás de la primera fila encabezada por sus defensas, se encontraban sentados los militares retirados Daniel Castella, Rodolfo Costas, Eduardo Saiz, Luis Estebenet, Óscar Mario Roca, Abel Pérez y Jorge Soloviy. En tanto, Dardo Ivo Morales y Héctor Sergio Caubarrere presenciaban la audiencia por Zoom.

Frente a ellos, Perciballe destacó que las víctimas, que no estaban presentes, van a poder concurrir a declarar los “padecimientos a los que fueron sometidas”, y “no sólo eso, sino también reclamar justicia, esa justicia que se les ha denegado por tantos años”. También señaló que se trataba de un día importante para su fiscalía porque se estaba “avanzando en justicia, verdad y memoria”.

“Aquí se privó de la libertad ilegítimamente y se torturó a un conjunto de ciudadanos de una colonia muy pequeña por el solo hecho de ensayar o montar una mentira”, señaló Perciballe, quien agregó que fueron detenidos solamente por su “condición de rusos, pero no por su actividad política ni porque hayan cometido algún delito”. A su entender, “eso es lo más grave de toda esta situación y de todas las situaciones que vivimos a diario con todas las causas que llevamos adelante”.

En 1980, en el marco del plebiscito para consolidar la dictadura, se orquestó un plan para abonar la idea de que el régimen dictatorial debía continuar, y se montó “ficticiamente” el relato sobre la “existencia de una célula comunista” en Uruguay, con vínculos con el Partido Comunista del Uruguay (PCU) y la Unión Soviética, que estaba radicada en San Javier.

Perciballe señaló que, en el marco de dicho operativo, se detuvo a unas 20 personas de la localidad, en su mayoría jóvenes de entre 16 y 19 años. “Fueron trasladados al centro Juventud Unida y a la seccional [policial] para posteriormente ser trasladados al Batallón de Infantería 9, donde comenzaron los verdaderos suplicios de las personas”, acotó el fiscal.

Los detenidos fueron sometidos a diversas torturas para que admitieran que tenían vínculos con el PCU y la Unión Soviética, y que eran un célula comunista armada. “Todas mentiras, pero que las personas tuvieron que necesariamente aceptar porque, si no, la tortura no paraba”, señaló.

El siguiente operativo, que ocurrió en 1984, se dio en un marco de “primavera democrática”, señaló Perciballe, ya que el país se encaminaba a volver a la democracia. Según dijo, “había sectores dentro de la dictadura, los más duros y los más comprometidos”, que querían “mantener sus beneficios” y su “impunidad”. En ese marco, “nuevamente orquestaron esta mentira de la célula comunista en Uruguay y, lo más traído de los pelos, que había submarinos que venían por el río Uruguay a trasladar armas para este grupo de personas”.

En ese marco, detuvieron a ocho integrantes de San Javier y llevaron desde el Penal de Libertad a San Javier a Carlos Alberto Jacina Leiba (hoy fallecido), que había sido detenido en 1980, para, posteriormente, trasladarlo al Batallón de Infantería 9. “Ahí comenzó la tortura, los plantones, la golpiza y otra vez la picana eléctrica para que admitieran que eran parte de un tráfico internacional de armas y que el jefe de todos ellos era Vladimir Roslik”, narró Perciballe.

El 16 de abril de 1984, Roslik murió como consecuencia de las torturas que sufrió durante el interrogatorio y se convirtió en la última persona asesinada por el terrorismo de Estado. Perciballe explicó que no solicitaban la imputación por el homicidio de Roslik porque la Suprema Corte de Justicia había imposibilitado a la fiscalía a continuar con el caso, dado que rechazó un recurso de casación en 2021.

La fiscalía pidió 15 años y seis meses de penitenciaría para Roca, Morales y Pérez como autores de reiterados delitos de privación de libertad, con reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y reiterados delitos de lesiones graves, y para Caubarrere y Soloviy la pena de 14 años y seis meses de penitenciaría por los mismos delitos.

En tanto, para Castellá y Costas, pidió una condena de 13 años y seis meses, también por privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves. En el caso de Estebenet, la fiscalía pidió una condena de 11 años y seis meses de penitenciaría por los mismos delitos, mientras que para Saiz pidió una condena de 13 años de penitenciaría.