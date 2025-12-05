Entre el miércoles y jueves se realizó el operativo Centauro de la Jefatura de Policía de Montevideo en conjunto con el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la Intendencia de Montevideo (IM), que tuvo como resultado el retiro de 60 equinos de la vía pública en los barrios Las Torres, Maracaná y en el entorno de la usina de reposición final de residuos Felipe Cardoso.

El origen del operativo proviene de denuncias de vecinos de las zonas, preocupados por los siniestros de tránsitos producidos por la problemática de equinos sueltos, según explicó en rueda de prensa el jefe del operativo, el comisario Jorge Márquez.

Desde marzo hubo reuniones para comenzar una labor de “inteligencia previa por parte de la Brigada Departamental de Seguridad Rural”, dijo Márquez, constatando la problemática denunciada de la presencia de grandes cantidades de equinos sueltos, lo que genera altos riesgos para la circulación.

El operativo es “a modo de prevención”, explicó Márquez, para que la población “tome conciencia del riesgo que es tener equinos sueltos en estos predios que están próximos a avenidas importantes”, agregó.

El jefe del operativo detalló que una vez que se confirma la presencia de equino suelto, “se hace una documentación fotográfica del equino, una verificación del estado sanitario primario del animal por parte del servicio veterinario de la intendencia y después se traslada a un predio que dé el Servicio de Veterinaria y Remonta del Ejército Nacional, donde posteriormente se verifica la documentación y se siguen los trámites para entregar a los equinos a sus propietarios o destinarlos a servicios de equinoterapia o remate”.

Este tipo de operativos está regulado por el decreto 233 de 2022, que le da potestad al Ministerio del Interior de incautar equinos sueltos en la vía pública. Además, la normativa dispone que, una vez que los caballos sean retirados, queden bajo custodia policial, y los propietarios tendrán 72 horas para reclamarlos. Los propietarios deben dirigirse a la oficina de la brigada departamental para que les sea devuelto el animal y se les aplique una multa.

El presidente del INBA, Esteban Vieta, manifestó en rueda de prensa que los equinos serán evaluados previamente para que cumplan “las características suficientes para ir a un centro de equinoterapia”, dentro de los casi 60 centros en todo el país que pertenecen al Centro de Rehabilitación Ecuestre (Cenafre) del Ejército.

“Poder transformar a un equino, que era una problemática a nivel social con accidentes de tránsito, para poder ayudar a sacar adelante a familias creo que es muy importante y muy sanador para todos”, expresó Vieta. Otra opción de destino de estos equinos –en caso de que los propietarios no los reclamen– podrá ser en el Ejército o la Guardia Republicana o derivados a organizaciones animalistas y programas de protección animal, garantizando su bienestar. Quienes “no cumplen con ningún requerimiento, van al MGAP, quien posteriormente hace un remate”, añadió.

Para el director de Servicios Sociales del Ministerio de Defensa, Alberto Fumero, esta acción de destino a centros de equinoterapia “es muy importante por el espacio que le da para tener nuevos caballos que puedan seguir trabajando en un área tan sensible como es la equinoterapia, para una situación tan compleja como tenemos en materia de discapacidad y nos da una herramienta muy valiosa”, destacó en rueda de prensa.