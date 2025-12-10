El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que continúa prófugo, dio una entrevista por videollamada en un programa de la radio 1º de Marzo y Mega TV, de Paraguay. En el estudio se encontraba su abogado, el uruguayo Santiago Moratorio.

Al igual que en las últimas apariciones mediáticas –a través de un comunicado y video–, Marset cuestionó que Gianina García Troche, la madre de sus hijos, se encuentre detenida en la cárcel militar de Viñas Cue, mientras avanza la investigación contra ella por proceso por blanqueo de capitales.

“Ella no está implicada en nada. Van cuatro años de la operación A Ultranza. Ella estuvo casi un año en España. Ahora lleva más de seis meses ahí y hasta el momento no han presentado pruebas”, señaló Marset, que agregó: “No sé qué están buscando que yo haga, capaz que piensan que por lo que están haciendo yo voy a ir a meterles una bomba y explotar todo. Acá yo quiero que se gane con justicia, para eso tengo los abogados, pero parece que la justicia no existe”.

García Troche fue requerida por la Justicia paraguaya en el marco de la investigación que desencadenó el operativo A Ultranza, en febrero de 2022, por el que fueron imputados en ausencia, junto con García Troche, Marset y Miguel Ángel Insfrán. La esposa de Marset fue detenida en el aeropuerto de Barajas el 17 de julio de 2024, adonde llegó con pasaporte uruguayo luego de ser expulsada de Dubái, donde la familia Marset estaba radicada con sus hijos.

En la acusación de la fiscalía de Paraguay se planteó que García Troche constituyó la sociedad anónima Grupo San Jorge, a la que pertenecía la automotora Total Cars, y ese fue el principal medio por el que se concretó el delito de blanqueo de capitales. Por otra parte, García Troche también enfrenta un proceso en Bolivia, donde está imputada por delitos de legitimación de ganancias ilícitas.

Marset sostuvo que la justicia paraguaya no tiene “nada [en] contra” suyo y agregó que no le encontraron propiedades ni vehículos a su nombre. “Yo iba a asumir la responsabilidad de entregarme porque es mi familia”, dijo, pero ahora, con esto que “hacen con una persona inocente, es imposible”.

“Hay mucha gente que sabe bien cómo soy, y cuando toca actuar con palabras es con palabras, cuando es con violencia es con violencia, cuando es con justicia tendría que ser con justicia, por eso estoy esperando, si en algún momento la justicia paraguaya es justa y libera a esa mujer que no tiene nada que ver en el proceso, o, al menos, tiene un poco de piedad por la situación que está pasando de darle una domiciliaria, que esté con mis hijos, que puedan pasar una Navidad con la mamá”, dijo.