La Justicia condenó a dos hinchas de Nacional implicados en el intento de robo de una bandera de Peñarol, ocurrido tras el clásico pasado, en el que fallecieron dos hinchas de Nacional.

Tras alcanzar un acuerdo con el fiscal de Toledo, Luis Alvez, los dos hinchas de Nacional detenidos en las últimas horas fueron condenados por un delito de rapiña especialmente agravada en grado de tentativa. Para uno de ellos se dispuso una pena de dos años y dos meses de penitenciaría, mientras que la otra persona condenada, por tener diferente nivel de participación en los hechos, fue condenada a 22 meses de prisión.

El lunes fue condenado otro de los seis hinchas de Nacional que participaron en el hecho, también por un delito de rapiña en grado de tentativa, con una pena de 22 meses de prisión. Además, hay un adolescente que se encuentra a disposición de la Justicia, al cual se le iniciará proceso el miércoles.

En tanto, el policía que disparó y mató a dos de los hinchas de Nacional que intentaron robar la bandera se mantiene en libertad en calidad de emplazado, mientras se espera el resultado de las pericias, claves para determinar si se trató de un caso de legítima defensa.

Las cámaras de seguridad que registraron el hecho muestran a seis personas llegar en dos motos a una vivienda, en la que había adultos y niños en el patio. El registro de las cámaras muestra que al menos uno ingresó al predio con un arma y el policía, que estaba de visita en esa casa, fue a buscar su arma y comenzó a dispararles, efectuando al menos diez disparos.