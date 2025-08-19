El edil y presidente de la Comisión Departamental de Jóvenes del Partido Nacional, Lucas Trindade, fue detenido por contrabando de más 6.000 huevos y fue condenado por proceso abreviado por reiterados delitos de receptación agravados.

El caso fue dado a conocer por el periodista Eduardo Preve, que en su columna radial La Tapadita, de M24, informó que Trindade había recibido apoyo de la Agencia Nacional para el Desarrollo para impulsar su emprendimiento llamado Avícola del Norte. Según figura en la página web del organismo, la empresa se dedica a la “distribución y empaquetamiento de huevos de gallinas (mediano, extra y jumbo) y codorniz” y los huevos se compran “en avícolas de Montevideo”.

El fiscal que realizó el acuerdo abreviado con Trindade fue el de 1º Turno, Augusto Martinicorena, y el juzgado penal de 8º Turno, a cargo de María Berenis Peinado, dispuso una pena de 12 meses de prisión, que fue sustituida por libertad a prueba durante ese mismo período de tiempo.