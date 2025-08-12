El ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó este martes en una rueda de prensa que la cartera está “monitoreando todo lo que sucede en redes”, en referencia a la circulación de amenazas tras el doble homicidio de hinchas de Nacional que arribaron el sábado en dos motos a una vivienda en Toledo con el objetivo de robar banderas de Peñarol, luego del encuentro clásico, y fueron ultimados por un policía de particular.

Hinchas de Peñarol compartieron en las últimas horas, en redes sociales, capturas de pantalla de mensajes en los que se advierte que simpatizantes de Nacional “tienen una emboscada preparada” para el encuentro por Copa Libertadores entre Peñarol y Racing de Avellaneda, que se disputará este martes a las 21.30 en el estadio Campeón del Siglo.

“Van a salir a lastimar gente. Le acaban de agarrar a tiros la casa a un pibe de la barra en una Fiorino blanca y dice que están por todos lados buscando venganza con el primero que se crucen en la calle, así que a ‘estar pillos’ todo aquel que mañana vaya”, alerta uno de los mensajes.

Ante esto, el director de la Policía, José Azambuya, aseguró que la Policía está “abocada constantemente” en el operativo de seguridad para el partido y “monitoreando desde ayer” las amenazas. “Se ha trabajado mucho, se ha hecho un operativo bastante importante que implica 1.100 policías, que ya comenzó hoy temprano en el paso del puente en Río Negro, donde se han hecho controles. En determinado momento va a haber otros controles de las hinchadas”, detalló Azambuya sobre el operativo.

Se estima que unos 4.500 hinchas de Racing ingresen a Uruguay; hasta ahora no se han registrado incidentes. Azambuya señaló que la Policía “está totalmente desplegada en el territorio” y que incluso se minimizaron los servicios en Montevideo “a los efectos de desplegar la mayor cantidad de personal y las unidades” para el encuentro.

Consultado sobre la información de que habría sido baleada la casa de un familiar del policía que mató a los dos hinchas, Azambuya afirmó que están “analizando esa situación”: “No descartamos ni confirmamos”, expresó. El director de la Policía señaló que todos los elementos que se recaban son aportados a la Fiscalía “para que pueda llevar adelante la investigación de la mejor manera y en la reserva que tiene”.

Por su parte, Negro consideró “lamentable que a raíz de un espectáculo ocurra este tipo de episodio”, en referencia al doble homicidio, y expresó: “Realmente estamos muy consternados por lo que sucedió”. El ministro apuntó que la investigación “está en manos de la Fiscalía” y que la cartera participa “en la medida en que el director de la investigación, que es el fiscal a cargo, nos pida todo lo que es atinente a nuestro trabajo”.

Sobre el accionar del efectivo policial, Negro señaló que “la claridad definitiva del asunto está en manos del fiscal”, quien, “seguramente”, esté evaluando si se puede calificar como defensa propia.