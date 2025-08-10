Un hincha de Nacional fue imputado por un delito de homicidio en grado de tentativa a título de dolo eventual por el lanzamiento de una bengala náutica desde la tribuna Colombes a la América, en el clásico contra Peñarol, en el estadio Centenario, a principios de julio. Un policía tuvo que ser trasladado al CTI luego del impacto de la bengala y, posteriormente, le tuvo que ser extirpado un testículo.

El fiscal de Flagrancia 15° turno, Raúl Iglesias, solicitó la prisión preventiva hasta el 1° de octubre, según informó Fiscalía. El hombre había sido detenido por la Policía este viernes.

El ministro del Interior, Carlos Negro, destacó en su cuenta de X el “excelente trabajo de distintas áreas de la Policía Nacional, en colaboración con la Asociación Uruguaya de Fútbol”, para poder “identificar y llevar ante la justicia a la persona que tiró la bengala que lamentablemente hirió de gravedad a uno de nuestros efectivos”. “Seguiremos trabajando para evitar que la violencia sea parte del deporte y de nuestra sociedad”, concluyó.

Por este episodio, la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol resolvió la quita de tres puntos y cuatro partidos sin público en el Gran Parque Central para Nacional y dos partidos sin gente en el Campeón del Siglo más una multa de aproximadamente 5.000 dólares para el carbonero.

Esta semana, el Ministerio del Interior declaró como reservada por 15 años la información sobre el operativo de seguridad tras un pedido de acceso a la información hecho por Telemundo. Una vez conocida esta resolución, el senador del Partido Nacional Luis Alberto Heber hizo un pedido de informes a la cartera para conocer los motivos por los que se tomó esta decisión.