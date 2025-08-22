Una mujer fue imputada el jueves como coautora de hurto especialmente agravado, en el marco de la investigación sobre el homicidio del exjuez Luis Delfino. El miércoles, la Policía detuvo a la mujer y a dos hombres; uno de ellos fue liberado, informó la Fiscalía.

La solicitud de la formalización del proceso contra la mujer la hizo la fiscal Adriana Edelman, que está subrogando a Silvia Naupp, que lidera la Fiscalía de Homicidios de 4° Turno. Se dispuso, además, como medida cautelar la prisión preventiva por 90 días, mientras continúa la investigación.

Según informó la diaria, el miércoles la Policía realizó diversos allanamientos y detuvo a una mujer joven que estaba en una casa en la zona de Parque Batlle, donde se incautaron varios objetos pertenecientes a Delfino. Asimismo, se realizó un operativo en Flor de Maroñas, donde se detuvo a un hombre joven y se le incautaron cartuchos de 9 milímetros y diversos teléfonos celulares.

Otras dos fincas fueron allanadas, una de ellas en la Cruz de Carrasco, y dos hombres fueron detenidos. Sin embargo, posteriormente uno de ellos fue liberado. En el operativo, se incautaron celulares y un arma de fuego calibre 9 mm.

Delfino se desempeñaba como abogado independiente y su auto fue encontrado hace dos semanas frente a un descampado en Flor de Maroñas. Una persona que se acercó al lugar vio que había un cuerpo en el vehículo y lo denunció ante la Policía. Tras las pruebas de ADN, se confirmó que se trataba de Delfino.

El exmagistrado se desempeñó en el Poder Judicial entre 1993 y 2000, cuando fue destituido por la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Según el sumario, al que accedió la diaria, los magistrados analizaron varias irregularidades en su proceder, desde la liberación de dos estafadores brasileños cuando no correspondía al otorgamiento de bienes confiscados a policías.