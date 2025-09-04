La fiscal de Flagrancia de 14° turno, Viviana Maqueira, investiga el incendio de esta mañana en la calle Cipriano Miró y Apóstoles, en Villa Española, donde murieron siete personas: tres adolescentes, dos niños y dos adultos.

Algunos vecinos de la cuadra donde ocurrió el hecho contaron a la diaria que la policía llegó minutos antes de las 6 de la mañana y que, mientras esperaban la llegada de Bomberos del Destacamento de Maroñas, salieron a ayudar con baldes con agua, pero demoraron en poder ingresar a la casa por el humo y las llamas. Además, la casa, de paredes de bloque y techo liviano, se ubica al fondo de un terreno a varios metros de la calle. Al ingresar, ya con los Bomberos, encontraron a una de las víctimas al costado de la puerta de entrada, mientras que los otros fallecieron en el lugar en el que estaban durmiendo.

Las víctimas formaban parte de una familia con arraigo en el barrio, compuesta por tres adolescentes de 17, 15 y 13 años, que estudiaban en el liceo 64, un niño de 8 años, que cursaba 2° en la escuela 89, y un niño de 2 años, además de la pareja (ambos de 41 años). Si bien las pericias aún no están culminadas, las versiones de los vecinos señalan que el fuego se habría generado por una estufa y que se inició al tomar contacto con una manta en la pieza de entrada de la casa, donde se encontraba una de las víctimas.

En rueda de prensa, la vocera de Bomberos, Victoria Barboza, expresó que el fuego se propagó muy rápido y cuando llegó la policía al lugar, antes de que llegaran los Bomberos, ya había tomado toda la vivienda.

“Es un llamado a la población a concientizarnos de lo importante que es el cuidado en nuestro hogar, de lo importante, y la responsabilidad también que tenemos en el hogar. Sin duda que a nosotros nos afecta porque no son solamente pérdidas materiales, son vidas que hay detrás”, expresó, y agregó que es necesario pensar que ese tipo de hechos “sí nos pueden pasar”.

Barboza dijo que con estos fallecimientos son 37 las víctimas por incendios en estructuras en lo que va del año y calificó esa cifra como “alarmante”.

En las próximas horas, además de las pericias de Policía Científica y Bomberos, estarán los resultados de las autopsias de las víctimas que podrán determinar la causa de muerte, aunque tras las primeras observaciones indican que una sola persona habría fallecido como consecuencia directa de las llamas, mientras que las otras fallecieron por asfixia.