La Policía boliviana investiga la posible presencia del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en el país y la eventual conexión con una reciente incautación de aviones y municiones en la localidad de Coloradillos, en Warnes, en el departamento de Santa Cruz.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico en Santa Cruz, Amilkar Ramírez, dijo que “el caso sigue en investigación”. “No podemos confirmar nada, pero tampoco podemos descartar”, acotó, según consignó El Deber.

En esa localidad se realizó un operativo liderado por la fuerza que lidera Ramírez, con el objetivo de hallar el cuerpo de Lorgio Saucedo Méndez, desaparecido y presuntamente asesinado en ese municipio. Según informó el mismo medio días atrás, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, dijo a la prensa que se investiga si el móvil de su desaparición y asesinato fue por deudas impagas por la compraventa de autos o si está relacionado con una incautación de droga de 450 kilos en la zona de Santa Cruz.

En el lugar allanado se encontraron siete avionetas precintadas, nueve armas militares, 500 cartuchos y excavaciones en la tierra, que los investigadores creen que podrían ser para acopiar droga, previo a trasladarla en las avionetas.

En julio de 2023, Marset se fugó de Santa Cruz de la Sierra, mientras se desarrollaba un operativo para detenerlo, y desde entonces está prófugo. A mediados del año pasado, la Justicia boliviana declaró a Marset en rebeldía por no comparecer al proceso que lo investiga por lavado de activos.