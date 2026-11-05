La Justicia imputó a un hombre por tentativa de femicidio de una mujer frente a una escuela de Artigas

La Fiscalía de Artigas de primer turno logró la imputación de un hombre de 32 años por tentativa de femicidio de una mujer de 28 años frente a la puerta de una escuela, ubicada en las calles Luis Alberto de Herrera y Berreta, en el departamento de Artigas, el 29 de octubre.

La Justicia impuso como medida cautelar la prisión preventiva por un plazo de 180 días, mientras continúa la investigación. Según informó la Fiscalía, la medida se fundamentó en que existe peligro de fuga, dado que el hombre tiene ciudadanía brasileña y no trabaja ni vive en Uruguay, a lo que se suma “riesgo para la seguridad de la víctima (por existir motivos fundados para presumir que el imputado podría atentar nuevamente contra la víctima o su familia) y riesgo de entorpecimiento de la investigación (ya que se encuentran pendientes diversas diligencias, entre ellas la toma de declaración de testigos y de la víctima)”.

El hombre concurrió a la escuela por la mañana del jueves pasado e interceptó a la mujer, que era su expareja, luego de que ella dejara a su hijo en el centro educativo. A la salida, comenzó a pegarle y a agredirla con un objeto punzante, pero un grupo de personas intervino y logró frenar al agresor.