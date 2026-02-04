Pablo Donnángelo, abogado de la socia fundadora de Conexión Ganadera Daniela Cabral, anunció que su clienta pediría la modificación del lugar donde cumple prisión domiciliaria, en el edificio Imperiale de la parada 1 de la playa Brava.

“Vamos a presentar en los próximos días un escrito” con el nuevo domicilio, expresó Donnángelo en audiencia, en la que también adelantó que pediría que el nuevo domicilio sea “reservado”.

Donnángelo dijo que la decisión fue “personal” y destacó que existe un “ambiente de extrema hostilidad, que es pública y notoria”, y la atribuyó a “algunos operadores” que buscan que el proceso “no se lleve con las garantías” que corresponde y “para que la fiscalía y el Poder Judicial se sientan presionados”.

La jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera se refirió al punto: “Quedó demostrado que la sede no se ha sentido presionada; por el contrario, cuando tuvo que resolver, lo resolvió”.

Sin embargo, ante cuestionamientos respecto de si el domicilio reservado cumpliría con las condiciones adecuadas y la pertinencia de la reserva, su abogado decidió suspender la decisión por el momento.

Por otra parte, Olivera accedió al pedido del fiscal Enrique Rodríguez para extender la investigación penal hasta el 17 de julio de 2027. Las medidas cautelares de los imputados fueron extendidas hasta el 10 de agosto de 2026, punto que contó con el aval de todos los abogados de los imputados.