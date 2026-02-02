De cara a una nueva audiencia por la causa Conexión Ganadera que tendrá lugar el miércoles que viene, en la que se discutirán las medidas cautelares de sus socios Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, los damnificados dieron a conocer un comunicado en el que manifestaron su malestar sobre el avance de la investigación penal en torno a otros eventuales responsables de la estafa ganadera.

En el comunicado, firmado por Matías Corts, en representación de un grupo de damnificados, al que accedió la diaria, se apunta que, a días de una nueva instancia judicial, tienen “más dudas que certezas sobre la efectiva vinculación a la causa de todos los cómplices”. Se señala que el “convencimiento probatorio a criterio de los abogados que representan a los damnificados es pleno” y “no sólo participaron los cuatro directores”, sino que “están vinculados además sus familiares, existió la participación de tomadores de ganado y mandos medios, la probable omisión de agentes de control obligados por la ley de control y prevención de lavado de activos”.

En concreto, se apunta contra la falta de controles regulatorios y se señala que “la actividad de Conexión Ganadera transcurrió bajo la luz del control estatal”, ya que “hoy se sabe fehacientemente que adulteraban declaraciones juradas, que las guías eran falseadas, muerte de ganado no declarada y, en función de esas guías, podían acceder a préstamos bancarios, siendo, además, las investigaciones internas con respecto a los controles pertinentes con respecto a su actividad, de carácter reservado”.

También señalan que mientras que Carrasco se encuentra cumpliendo la prisión preventiva en Punta de Rieles y Iewdiukow en la cárcel de Florida, Cabral lo hace en su apartamento en la torre Imperiale, en Punta del Este, valuado en 870.000 dólares. “Dado que los delitos a imputar serán los mismos, qué motivo existe para que sean notoriamente distintas las medidas cautelares. Es importante resaltar al respecto que, para el sistema judicial actual, un día de arresto domiciliario en la torre Imperiale equivale a un día de prisión preventiva en el módulo 5 de la Cárcel de Mujeres”, advirtieron los damnificados en el comunicado.

También se refirieron al contenido que ha sido publicado por diversos periodistas y medios, entre ellos, la diaria, sobre los correos electrónicos enviados entre los socios, que dan cuenta de que tanto los [tres imputados como Gustavo Basso estaban al tanto de la situación financiera de la empresa.

“Si bien por sí solos [los correos electrónicos] no son prueba determinante, sin duda arrojarán luz sobre la intencionalidad que se esconde detrás de mucha información otorgada por la Senaclaft [Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo] y la UIAF [Unidad de Información y Análisis Financiero]”, afirmaron. Asimismo, cuestionaron la demora del “envío de los exhortos para obtener información del exterior y la realización de allanamiento en las oficinas de Conexión Ganadera y Escritorio Basso en Florida en el mes de mayo, cuando la investigación había iniciado en febrero”. A su entender, “el convencimiento es absoluto de que esta discusión que se está teniendo al día de hoy no sería necesaria si en febrero de 2024 se hubiese dado lugar al secuestro y pericia de dispositivos móviles y unidades de registro contable utilizados por Conexión Ganadera”.

En los mails y en los dispositivos electrónicos de los socios “probablemente tuviesen registrado el listado exacto de los movimientos, préstamos y gestiones realizadas en efectivo que quedarán por fuera del registro formal”. “Dadas las irregularidades que presentó el sistema de control y fiscalización estatal, los beneficios fiscales que les otorgaron, la sombra de vinculaciones políticas, sospechas de financiamiento de algunas campañas, probables vinculaciones a grupos de poder económico, el posible desvío de fondos a organizaciones sin fines de lucro y el acceso a préstamos millonarios con documentos falsos aceptados sin objeción por instituciones financieras, es insostenible seguir repitiendo ‘es sólo un negocio entre privados’”.