El fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, se reunió con una delegación de abogados de las víctimas para comunicarles cuál es el estado de situación de la investigación y los pasos a seguir.

En el encuentro estuvo presente Juan Pablo Decia, Carlos Esponda, Santiago Alonso, Fernando Posada y Leonardo Costa. En diálogo con la diaria, Decia expresó que fue una reunión muy “positiva” y que el fiscal junto a su equipo los puso al tanto de los avances que ha habido y lo que se investigará en una siguiente etapa. En las últimas dos semanas, Rodríguez citó a declarar a los hijos e hijas de los socios de Conexión Ganadera y en las siguientes semanas centrará su trabajo en los tomadores externos de ganado, que tras el quiebre de la empresa no contaban con el ganado que debían tener por contrato.

El fiscal informó a los abogados que están a la espera de que Agustina Basso, Alfredo Rava, su pareja, y Jorge Cuinetti, socio de Gustavo Basso, presenten información respecto de las transferencias y las propiedades que acredite lo que sostuvieron ante el fiscal en cuanto a la procedencia de los fondos. El fiscal está a la espera de que se presente o no esa documentación para tomar una decisión respecto a la situación procesal de los hijos e hijas de los socios de Conexión Ganadera.

En cuanto a otras diligencias pendientes, el fiscal informó a los abogados que, luego de idas y vueltas con la Suprema Corte de Justicia por la traducción del exhorto para enviar a Estados Unidos y Brasil e investigar el movimiento de dinero en cuentas extranjeras por parte de los imputados e indagados en Conexión Ganadera, la fiscalía resolvió hacer una licitación abreviada para concretar la traducción y hacer el pedido formal.

Asimismo, Rodríguez transmitió que tiene pensado reunirse la semana que viene con la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) para pedirle al organismo que analice la información incautada en los equipos del escritorio Basso en Florida y de Hernandarias XIII en Mercedes.