El ministro del Interior, Carlos Negro, definió cambios en la cúpula de la Jefatura de Rivera y Salto. Dispuso el traslado del jefe de Policía de Rivera, el comisario general Germán Suárez, quien quedará al frente de la Dirección Nacional de Seguridad Rural, que tiene su sede en el departamento de Florida.

En tanto, quien hasta ahora se desempeñaba en ese cargo, el comisario mayor retirado Ernesto Cossio, pasará a ocupar la Jefatura de Policía de Salto, mientras que el comisario general Fabián Severo, actual jefe de Policía de Salto, pasará a encargarse de la Jefatura de Policía de Rivera.

Según supo la diaria, los cambios, que se concretarán el próximo lunes 23, fueron comunicados por las autoridades del ministerio a los jerarcas policiales en una reunión presencial que se realizó el 4 de febrero.

Los cambios generaron sorpresa en los involucrados y fueron atribuidos por la cartera a una reestructura para fortalecer la estrategia de seguridad en la zona de frontera. En cuanto a la seguridad rural, las cifras difundidas por el Área de Estadística y Criminología Aplicada marcan que el abigeato fue el delito que más aumentó en 2025, con un 11,9%.