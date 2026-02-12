El Ministerio del Interior y la Unión de Sindicatos Policiales (USIP) firmaron un convenio colectivo, en el ámbito de los Consejos de Salario que abarca varios puntos vinculados reivindicados por el sindicato.

Tras la firma del acuerdo, el ministro Carlos Negro destacó el caracer histórico del acuerdo dado que es el primer convenio que el MI firma en un ámbito de negociación tripartita. “Estamos trabajando con las puertas abiertas y los oídos bien atentos, estamos apoyando a la Policía con acciones concretas y no con dichos o promesas”.

En ese sentido, valoró el compromiso mostrado por los sindicatos para trabajar “de manera silenciosa y sostenida” en busca de un acuerdo que permita mejorar las condiciones laborales de los funcionarios y destacó “la buena voluntad y la visión de futuro” de los trabajadores policiales para continuar avanzando en próximas negociaciones.

Negro destacó los acuerdos en materia salarial y el reconocimiento de insalubridad del trabajo en algunos sectores de la policía, la instrumentación de mecanismos de alivio financiero para los policías que se encuentran endeudados, un abordaje integral para la violencia basada en género dentro del ámbito y el avance de las comisiones de salud mental, vivienda y la reforma de la educación policial para profesionalizar a la policía.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, destacó la relevancia del acuerdo y el trabajo conjunto entre los sindicatos y el MI. “Hubo mucho trabajo para lograr el consenso, hubo mucha paciencia a los efectos de que el tiempo no nos estuviera corriendo detrás, porque siempre está la ansiedad lógica del que quiere arribar a un acuerdo y porque también todas las partes tenemos que tener flexibilidad”, señaló Castillo.

El presidente del Sindicato Único de Policías del Uruguay, Roberto Cardozo, resaltó la predisposición al diálogo para poder “buscar soluciones en los puntos que nos dividían” y señaló que el acuerdo es fruto de meses de trabajo en los que participaron varios trabajadores. Cardozo dijo que “costó muchos años” generar las condiciones para alcanzar un ámbito de diálogo entre los trabajadores policiales y el MI y destacó los avances que el convenio traerá para la policía rural, que tendrá una partida para alimentación, así como para los trabajadores eventuales.

En diálogo con la diaria, la presidenta del Sindicato de la Policía Nacional, Patricia Noy, detalló que el acuerdo implica una partida de 200.000.000 de pesos que serán destinados a la mejora salarial en los escalafones más bajos, la creación de una comisión para avanzar en el proceso de reconocimiento de insalubridad para el caso de los trabajadores del Instituto Nacional de Rehabilitación, la dirección Nacional de Bomberos y la Dirección de Sanidad Policial. “Eso para nosotros es un avance muy importante”, señaló en la medida en que implica un reconocimiento por parte del MI de la insalubridad de la tarea.

Otro punto destacado por Noy fue el fortalecimiento de la comisión de salud mental, la de vivienda que al formar parte del convenio colectivo “tiene peso de ley” lo que le da potestades al sindicato para reclamar desde otra posición en caso de que haya problemas con su funcionamiento. En cuanto a los policías eventuales, aquellos que tienen contratos con otros organismos del Estado pero que no pertenecen al MI, Noy dijo que se creó una comisión de seguimiento para avanzar en su contratación y señaló que “muchas veces quedan en el limbo”, sin acceder a los mismos derechos que tienen cualquier policía, cuando cuentan con la misma formación. Además, señaló que se conformará una lista de prelación para que tengan prioridad en los llamados del MI.

En cuanto a la situación financiera de los trabajadores policiales, Noy explicó que se acordó buscar un acuerdo con el Banco República, parecido al que tiene la Confederación de Obreros y Funcionarios del Estado para poder acceder a préstamos que permitan mejorar la situación de esos policías.

Consultada sobre el vínculo con el MI, Noy dijo que el acuerdo fue firmado por los dos sindicatos más representativos de los trabajadores policiales, más allá de que el MI se reúna con todos los sindicatos. “Nosotros no respondemos a ningún partido, cuando las cosas se están haciendo mal las decimos sea el gobierno que sea, y lo mismo cuando se hacen las cosas bien”, señaló.

Noy agradeció el trabajo realizado por el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT para apoyar al sindicato en la negociación y destacó que representaron a unos 33 mil trabajadores policiales. “Hoy nos consolidamos como organización, se reconoce al policía como un trabajador y tiene los ámbitos correspondientes para ir a negociar todas sus reivindicaciones”, expresó.