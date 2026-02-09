Varias personas privadas de libertad del sector conocido como La Piedra comenzaron una huelga de hambre en solidaridad con Luis Fernando Fernández Albín, sometido a aislamiento, según informó El País y confirmó la diaria con fuentes del Ministerio del Interior.

En diálogo con la diaria, la abogada de Fernández Albín, Paula Gutiérrez, señaló que las condiciones en las que se encuentra privado de libertad son aún peores que las de la Unidad 25 del Comcar, y destacó que se aplicó un protocolo en forma retroactiva, dado que fue creado una semana después de su detención e imputación con prisión preventiva.

Gutiérrez informó que Fernández Albín se encuentra aislado en la platea baja del penal de Punta de Rieles, en un sector supuestamente destinado a derivaciones y personas que se encuentran sin condena, donde hay cuatro celdas pero sólo él está allí, en un régimen en el que solo tiene contacto con otra persona a través de la visita semanal de una hora y no tiene derecho a visitas conyugales.

“Lo mantienen privado de libertad bajo una medida cautelar, entendemos que hay una presunción de inocencia hasta tanto no sea condenado”, señaló Gutiérrez, quien presentó un hábeas corpus ante el Juzgado de Crimen Organizado de primer turno.

Durante la audiencia, desde el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) dijeron que el protocolo se aplicará a otras personas, pero Gutiérrez destacó que en los hechos sólo se le está aplicando a él. “Ese protocolo fue creado para él”, comentó la abogada.

“Está durante toda la semana aislado del resto de la población carcelaria y de cualquier persona”, señaló, y agregó que las visitas que ha tenido como abogada están siendo monitoreadas con cámaras y se le hizo un informe psiquiátrico telemático en presencia de guardias armados.

Además, dijo que existieron varias irregularidades en la evaluación Oasis para determinar su índice de riesgo, algo que habitualmente llevan a cabo operadores carcelarios, pero esta vez fue realizado por una funcionaria del INR. La prueba es “discordante y contradictoria” con otra evaluación que le habían hecho meses atrás.

“Él me dijo que iba a someterse a una huelga [de hambre] y yo no pude evitar esta situación porque ya no puedo contener a una persona que está en situación de aislamiento. Todas las convenciones internacionales de derechos humanos, la Convención Interamericana, las Reglas de Mandela establecen que el aislamiento deviene en problemas de salud mental y aumenta significativamente los problemas de autoeliminación”, afirmó la abogada.

A mediados de enero el MI informó que el sector al que fue destinado Fernández Albín tiene “videovigilancia, escáneres, bloqueadores de celulares, así como sensores de movimiento, entre otros dispositivos, además de doble cerca y dobles muros perimetrales”.

Luis Fernando Fernández Albín, líder de la organización criminal conocida como Los Albín, fue detenido en Argentina el 20 de noviembre en el barrio porteño de Las Flores, en el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal de Estupefacientes Angelita Romano por la incautación de 2.200 kilos de cocaína en una chacra en Punta Espinillo, en agosto de 2025.