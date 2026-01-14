El Ministerio del Interior informó en un comunicado que Luis Fernández Albín, quien fue imputado por los delitos de narcotráfico, contrabando y lavado de activos, estará recluido en la Unidad Nº 1, de Punta de Rieles.

Según informó el ministerio, las condiciones de reclusión se determinaron por un “régimen extraordinario de evaluación, separación y seguimiento”, que se aplica a “personas imputadas o condenadas por delitos que representan un alto riesgo para la seguridad pública”. En concreto, las evaluaciones del Instituto Nacional de Rehabilitación determinaron que Fernández Albín tiene un “perfil de alto riesgo”.

Fernández Albín fue trasladado desde Argentina e imputado en noviembre del año pasado, en el marco de la causa que investiga la incautación de 2.200 kilos de cocaína en una chacra en Punta Espinillo. La droga incautada fue por un valor de 50 millones de dólares y, por ese caso, ocho personas fueron imputadas.

El centro de reclusión donde estará Fernández Albín cuenta con “videovigilancia, escáneres, bloqueadores de celulares, así como sensores de movimiento, entre otros dispositivos, además de doble cerca y dobles muros perimetrales”, informó el Ministerio del Interior.

En el comunicado la cartera señaló que el régimen que se le aplicará a Fernández Albín se realiza “con pleno respeto a los derechos humanos, garantizando el acceso a los derechos básicos conforme a la normativa nacional e internacional vigente”.