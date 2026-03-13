El ministro del Interior, Carlos Negro, brindó una conferencia de prensa este viernes, luego de que se conociera que la Policía de Bolivia logró capturar al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra.

El jerarca contó que el 26 de febrero se reunió el Comité Latinoamericano de Ministros de Seguridad y del Interior y en una reunión bilateral con las autoridades de Bolivia aportaron “datos y todo el conocimiento que teníamos acerca de las operaciones e investigaciones que se estaban realizando en Uruguay respecto de Marset”.

Antes de la reunión en Chile, Negro contó que “en Uruguay se había realizado una reunión de policías de inteligencia en Montevideo, donde participó incluso la DEA”, y se intercambió sobre la investigación respecto de Marset. “Esto es un duro golpe al narcotráfico de toda la región y América. Por eso es que nos sentimos particularmente contentos”, apuntó Negro.

El jerarca contó que desde Uruguay se compartió el registro dactilar de Marset para confirmar su identidad. Según dijo, para oficializar la noticia se requiere confirmar la identidad de la persona y para eso se necesitan muestras de ADN o registros dactilares, que, en este caso, fueron solicitados por las autoridades bolivianas.

También dijo que tenía conocimiento de que estaba siendo trasladado a Estados Unidos para ser juzgado, dado que allí fue que se emitió la orden de detención. “No obstante ello, nosotros tenemos investigaciones en Uruguay en desarrollo y estamos abiertos a cooperar no solo con los países de la región, sino también con la justicia estadounidense”, señaló.

En cuanto a la participación de Marset en distintos casos uruguayos, como el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, o la incautación de 2.000 kilos de cocaína en Punta Espinillo, Negro dijo: “Tenemos la certeza policial de la participación de Marset en diferentes eventos que han ocurrido en el país en fechas no tan lejanas. Concretamente, hay investigaciones abiertas respecto de eso y por eso también es que la reserva judicial obliga a guardar silencio en cuanto a los detalles [...], pero sabemos que la participación de Marset en varios hechos de características que han ocurrido en el país han sido públicos y notorios en prensa”, afirmó.