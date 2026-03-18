Un comunicado de prensa de la Jefatura de Policía de Artigas al que accedió la diaria informó que aproximadamente a las 0.45 de este miércoles un hombre de 54 años de edad sin antecedentes judiciales se apersonó en la Seccional 2ª y confesó haber asesinado a su pareja, una mujer de 39 años.

El hombre dijo que utilizó tanto un arma de fuego como un arma blanca y entregó ambos elementos a las autoridades. Además, indicó que en la vivienda estaban presentes dos menores de edad. De acuerdo con el comunicado, los agentes fueron hasta la finca ubicada en el barrio Cerro Ejido, al sur de la urbanización principal, y hallaron el cuerpo sin vida de la víctima en el interior.

El resultado de la autopsia indicó que la causa de muerte fue una herida de arma de fuego “con compromiso de la carótida”, una arteria en el cuello que suministra sangre al cerebro. Además, Subrayado agregó que la víctima recibió disparos en los brazos con un arma calibre 22 y, posteriormente, cortes con un arma blanca.

“Cotejado el sistema interno de datos, no surgen registros de denuncias previas por violencia doméstica entre las partes ni en su entorno”, dice la misiva. La Fiscalía, que dispuso el relevamiento de cámaras zonales, la toma de declaraciones y otras pericias, la Policía Científica y médicos forenses trabajaron en la escena realizando el relevamiento y recolectando evidencias, mientras que el autor permanece detenido a disposición de la Justicia.

Los menores, hijos de ambos, de 7 y 11 años, quedaron al amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. A través de fuentes de la institución, la diaria supo que los menores se encuentran en un Centro de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar, a la espera de la resolución judicial.