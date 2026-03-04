La fiscal de Soriano de 2° Turno, Luisa Vago, solicitó el sobreseimiento del intendente del departamento Guillermo Besozzi, quien fue imputado el año pasado por ser considerado autor de diversos delitos contra la administración pública.

El medio local Agesor informó que en la mañana de este miércoles Besozzi, junto con los otros siete funcionarios de la Intendencia de Soriano que habían sido imputados, fue notificados de la decisión de la fiscal de archivar la causa.

Además de Besozzi, fueron sobreseídos el entonces secretario general de la intendencia, Daniel Gastán; el prosecretario Gonzalo Castillo; el director de Hacienda, Pedro Besozzi; el director de Auditoría, Germán Cavallero; el director de Obras, Pedro Nocetti y el director de Logística, Jonathan Torres.

Besozzi declaró ante el medio local que se “hizo justicia”. “Vuelvo a creer en la Justicia, yo sabía de mi inocencia y la de mis compañeros [pero] si hay Justicia en nuestro país, debía pasar esto que pasó”, señaló.

El 13 de marzo del año pasado, la fiscal departamental Stella Alciaturi pidió la formalización del proceso contra Besozzi por un delito de peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos, abuso de funciones y cohecho calificado, en el marco de una causa iniciada en mayo de 2021, a raíz de un incendio intencional en la oficina del primer piso del teatro 28 de Febrero, donde funcionaba la sede de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Soriano.

Aliciaturi imputó a Besozzi presentando como principal evidencia la transcripción de varias conversaciones entre el exintendente, otros jerarcas de la intendencia y particulares con los que negociaba favores desde el gobierno departamental.

Posteriormente, Aliciaturi fue trasladada a la Fiscalía de Atlántida de 2° turno, a partir de un pedido que había realizado previo a iniciar la investigación sobre Besozzi. La causa quedó a cargo de la fiscal Charline Ferreyra, quien asumió interinamente el cargo, y hace tres meses asumió como titular Vago, que finalmente entendió que debía archivarse el caso.