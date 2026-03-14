Operación policial por la detención de Sebastián Marset, en el barrio Las Palmas de Santa Cruz, el 13 de marzo.

Luego de la captura de Sebastián Marset, en una casa en el barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra, las autoridades bolivianas desplegaron en las últimas horas una serie de operativos con el objetivo de desmantelar las estructuras logísticas vinculadas al narcotraficante uruguayo. Según informó el diario cruceño El Deber, en estas acciones participaron unidades especializadas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia, Ernesto Justiniano Urenda, informó que de este modo se incautaron 15 avionetas y una aeronave bimotor, así como miles de litros de combustible de aviación.

En la zona de Coloradillo, en Santa Cruz, se encontraron diez avionetas tipo Cessna y una aeronave bimotor Beechcraft. En la zona de Copacabana, también en Santa Cruz, se hallaron otras tres avionetas tipo Cessna. En el departamento del Beni, en tanto, se decomisaron dos avionetas y se incautó documentación que actualmente está siendo analizada por las autoridades.

“La captura de un líder criminal es importante, pero el verdadero desafío es desarticular las redes logísticas que permiten operar al narcotráfico”, afirmó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas.

En el marco de estos operativos también fueron detenidas personas de distintas nacionalidades, algunas de las cuales tienen requisitorias judiciales internacionales.

Asimismo, en una entrevista con ABC TV, el jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de Paraguay, Luis López, informó que los custodios personales de Marset, que también fueron detenidos este viernes, eran colombianos y venezolanos. “En un momento determinado, cuando las papas calentaban para él en Bolivia, tuvo que escaparse e irse a Venezuela, y en Venezuela recluta a varios venezolanos y vuelve con ellos a Bolivia”, expresó.

Por su parte, el viceministro de Régimen Interior y Policía de Bolivia, Hernán Paredes, informó este sábado que Marset ya fue trasladado a una “cárcel de alta seguridad” en Estados Unidos. “Estamos hablando de un personaje de grandes dimensiones en todo lo que es el delito del narcotráfico y con todos los delitos que están concatenados”, señaló.

En Estados Unidos, la información fue confirmada por el jefe de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole. “Hace casi un año, la DEA incluyó a Sebastián Marset en su lista de fugitivos más buscados con el compromiso de perseguir y desmantelar sin descanso su organización de narcotráfico. Hoy, agentes de la DEA escoltaron a Marset a Estados Unidos, donde enfrentará cargos relacionados con el tráfico de cocaína y el lavado de dinero”, expresó Cole, según declaraciones oficiales consignadas en la página web de la DEA.

Cole señaló que la detención de Marset supone “un paso significativo hacia una América más segura”. “Las acciones de este fin de semana reflejan la dedicación de los hombres y mujeres de la DEA y el poder de las alianzas sólidas”, afirmó; y agradeció a las autoridades de Bolivia por su “asistencia” en la captura del narcotraficante uruguayo.

En el operativo que tuvo lugar este viernes en el barrio Las Palmas también se encontró un vehículo de alta gama de máxima seguridad, “de blindaje con un tipo 7, que es el blindaje más alto que se puede conseguir para una movilidad”, según informó el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Oviedo, según declaraciones consignadas por El Deber. “Es rara la persona que tiene un blindaje. Por lo menos en Bolivia sabemos que solamente existía este vehículo”, agregó.

Por otra parte, en un allanamiento realizado en la zona de Urubó, en Santa Cruz, las autoridades bolivianos hallaron un cuadro en el que Marset aparece retratado junto a tres históricos narcotraficantes de América Latina y un personaje ficticio. Acodados en una mesa de pool con un vaso de whisky y un fajo de dólares, figuran junto a Marset el colombiano Pablo Escobar, el mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, el boliviano Roberto Suárez Gómez, apodado El Rey de la Cocaína, y Tony Montana, el protagonista de la película de Brian de Palma Scarface (1983), interpretado por Al Pacino.

Según informó El Deber, la obra estaba expuesta en una especie de garaje, donde también se hallaron mesas de billar, refrigerados y vehículos de alta gama.