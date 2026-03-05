El senador colorado Erico Galeano Segovia fue condenado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado a 13 años de prisión por los delitos de lavado de activos y asociación criminal, en el marco de la causa judicial A Ultranza Py, que investigó al grupo liderado por el narcotraficante Sebastián Marset. Se dispuso la libertad ambulatoria.

Se señaló que el senador compró varios inmuebles de los que no dio cuenta en su declaración jurada en la Contraloría General de la República, al asumir como diputado en 2018. Se apuntó, por ejemplo, que compró un apartamento en 2013 por 200.000 dólares y en 2020, lo vendió por 1.000.000 dólares, que recibió en efectivo por Hugo Manuel González Ramos.

“La celebración de dicho contrato fue realizada con la finalidad de no dejar rastro en relación al verdadero comprador, identificado como Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias de Tío Rico, quien precisamente en el año 2020, junto con Sebastián Marset, formó parte de una organización transnacional creada en el territorio nacional, la cual desde nuestro país envió al extranjero cargas de clorhidrato de cocaína, específicamente, en fechas anteriores al mencionado acto de compra-venta, mediante las empresas Maxi Grains SA y Artis SA”, se detalló durante la audiencia.

También se apuntó que Marset viajó en varias oportunidades en un avión que es propiedad de Galeano Segovia. Para la justicia, “Erico Galeano apoyó cooperativamente a la organización de carácter transnacional dedicada al tráfico internacional de drogas, precisamente dentro del periodo comprendido entre los años 2020 y 2021, tiempo en el cual esta organización realizó su actividad ilícita en el país”.

También donó dinero al Club Deportivo Capiatá e integró la comisión directiva mientras Marset jugó allí. “Incluso figurando como presidente en el mismo periodo de tiempo en el que jugaba en ese club Sebastián Marset”, se señaló en la audiencia.