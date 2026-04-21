Traslado de Sebastián Marset por parte de efectivos de la Policia Boliviana y la DEA, en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, Bolivia (archivo, marzo de 2026).

Los celulares incautados durante los allanamientos a las propiedades de Sebastián Marset en Santa Cruz, fueron enviados a Estados Unidos, para incorporar como evidencia en la causa que investiga al narcotraficante uruguayo en el Tribunal del Distrito Este del estado de Virginia.

Según informó este martes el medio boliviano La Razón, el comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, dijo que la información que surge de las pericias que realice la fiscalía estadounidense serán puestas a disposición de la Justicia boliviana para que esta inicie investigaciones “contra todos los involucrados”.

Sokol explicó que luego de la detención de Marset, ocurrida el viernes 13 de marzo en el barrio Las Palmas, la policía continuó con varios operativos vinculados a la organización criminal y las autoridades bolivianas enviaron celulares, tablets, computadoras y otros dispositivos electrónicos que serán periciados.

“La información que van a extraer, más las declaraciones que pueda dar el señor Marset, nos darán los elementos para iniciar investigaciones en el país”, señaló Sokol, quien agregó que el trabajo de la policía apunta a desarticular toda la estructura que operó bajo el liderazgo de Marset.

En los allanamientos también encontraron cuatro cajas fuertes con dinero, joyas y documentos falsificados, según informó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. De las cuatro cajas fuerte que fueron incautadas en los operativos, dos fueron encontradas en el lugar donde Marset fue detenido, mientras que las otras dos, que estaban vacías, en otra casa de su propiedad. Uno de los celulares encontrados allí contiene varios de los contactos activos en la organización criminal, por lo que se estima que será un elemento clave para avanzar en la investigación. Además, encontraron varias relojes y pasaportes falsificados.

El diario El País de Bolivia, informó que antes de ser enviadas a Estados Unidos, las cajas fuertes estuvieron siendo custodiadas en la bóveda de un banco en la ciudad de La Paz, luego de que la Fiscalía se negara a hacerse cargo de la custodia.

A todo esto, los abogados de Marset se preparan para la audiencia del próximo 20 de mayo en la que continuará la audiencia de acusación contra el narcotraficante uruguayo, quien en la última audiencia rechazó, por el momento, un acuerdo para cerrar un juicio abreviado por lo que se espera que la investigación de los fiscales Anthony Aminoff y Catherine Rosenberg.

Marset, que es representado por el exfiscal especializado en crimen organizado Gene Rossi, el exfiscal especializado en delitos complejos, Michael Padula y los uruguayos Santiago Moratorio y Rodrigo da Silva, es acusado por la fiscalía como responsable de un delito de “conspiración para cometer lavado de dinero”. Si bien la pena prevista para ese delito es de 20 años de penitenciaría y tres años de libertad vigilada, la pena podría caer sustancialmente si Marset acepta un acuerdo de colaboración con la Justicia. A su vez, en el caso de que Marset defina ir a juicio y no colaborar, los fiscales podrían incrementar la pena en la medida en la que incorporen otros delitos a la acusación.

Uno de los elementos clave en la causa es el proceso en Estados Unidos contra el también uruguayo Federico Santoro Vasallo, responsable de la logística financiera del grupo criminal, quien aceptó su culpabilidad en los delitos por los que fue acusado y fue condenado en julio de 2025 a 15 años de penitenciaría. Santoro Vasallo admitió haber transferido mal menos 17 millones de dólares por el sistema bancario estadounidense producto del narcotráfico, utilizando las sucursales europeas de los bancos estadounidenses, en triangulación con empresas chinas y chilenas para blanquear los fondos.

En junio de 2025, estando prófugo, Marset negó su responsabilidad en los movimientos bancarios del grupo criminal y calificó de “sapo” a su exsocio, en una carta que divulgó en medios paraguayos y bolivianos: “Lo que haya hecho el sapo de Federico Santoro mediante cuentas bancarias lo hizo él, ese no era mi trabajo. Si él se convirtió en sapo ahora, que tenga los huevos para asumir que ese era su trabajo. Yo no soy cambista; yo manejo mi rubro bien manejado y no me meto en los trabajos de otros. Nunca le pregunté ni siquiera cómo bajaba el dinero”.