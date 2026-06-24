Allanamiento en el Borro: videos no muestran al adolescente apuntando, sostiene la defensa de la familia

La abogada Leticia Latorre dijo que el policía no dio la voz de alto y que se corroboraron cinco disparos en el cuerpo de Leites.

La abogada Leticia Latorre, que representa a la familia de Brian Leites, el adolescente de 16 años que fue asesinado en el marco de un allanamiento en el Borro, mantuvo una reunión con la fiscal de Homicidios de 4° Turno, Silvia Naupp, y accedió a los videos policiales que registraron el operativo.

En la carpeta investigativa, a la que tuvo acceso la abogada, figura un archivo con capturas de imagen por segundo para que se puedan visualizar los hechos, ya que es “extremadamente rápido lo que sucede”, señaló Latorre a Subrayado.

Según dijo, en el video se puede ver a Leites y “literalmente a los dos segundos se realizan los disparos”. La abogada explicó que el policía no dio la voz de alto antes de los disparos y, posteriormente, cuando el adolescente ya se encontraba en el piso dijo “Policía, soltá”. La abogada puntualizó que el policía lo dijo cuando “no se encontraba en una situación de amenaza”.

Asimismo, resaltó que “en esos dos segundos, cuando se ve al menor transitar, en ningún momento se lo ve que levante el arma”. Explicó que llevaba el arma en su mano derecha y en todo momento se lo ve apuntando al piso. En un momento del video se ve que levanta la mano izquierda, sin el arma, para correr un pantalón que estaba colgado en la cuerda y pasar.

En un comunicado, el Ministerio del Interior había informado que los allanamientos se hicieron con orden judicial y que Leites “esgrimió [el arma] en dirección a los policías” y uno de ellos “efectuó disparos”. También se indicó que se lo “trasladó de inmediato” a la policlínica, “donde posteriormente se constató su fallecimiento”.

En el allanamiento participaron cuatro policías, dos ingresaron a la casa y los otros dos fueron al fondo. Leites corrió hacia al fondo y allí el policía le disparó. “La teoría de la defensa es que el dispositivo policial no se realizó siguiendo las reglas establecidas. Realmente no se tomó ninguna previsión para atrapar a este muchacho en otras circunstancias, sin que fuera él perdiendo su vida”, dijo la abogada.

Asimismo, la abogada informó que llegó a la policlínica Capitán Tula ya muerto y se constataron cinco disparos en el cuerpo. La abogada acotó que se está analizando si existió un sexto disparo. Latorre dijo que “los videos no dejan lugar a duda” de que Leites nunca apuntó a la Policía y precisó que “se ve lo que ve el policía, porque es la cámara del policía”.

En diálogo con la diaria, Latorre puntualizó que el policía vio a Leites y dos segundos después disparó. “Es una ráfaga de disparos; tanto es así que tuvo cinco disparos en el tronco de su cuerpo. No tiene disparos en las piernas ni en los brazos”, señaló.

La abogada añadió que, según su consideración, el adolescente “ni siquiera” vio al policía que le disparó. Leites salió “por atrás agachado, como huyendo, y en esos dos segundos el policía lo ve, pero no se ve una reacción del muchacho como que vio al policía”, resaltó.

Latorre dijo que el policía que disparó declaró que su compañero estaba más adelante y pensó que Leites le iba a disparar. Sin embargo, Latorre señaló que en el video se aprecia que el otro policía estaba “muchos metros adelante”, como “metiéndose en un galpón”, por lo que, en realidad, “tampoco el compañero ve al muchacho y, es más, creo que el muchacho tampoco ve al compañero del que disparó”.

El allanamiento fue realizado en el marco de una investigación impulsada por la fiscal de Flagrancia de 12° turno, Mirna Busich, por una serie de tiroteos que se habían registrado en la zona. La familia contó la semana pasada que la Policía ingresó a la casa y que Leites, que se acababa de despertar, se asustó y salió corriendo con el arma hacia el fondo de la casa. Allí sintieron los disparos y pudieron ver por las ventanas que el adolescente se encontraba en el piso.