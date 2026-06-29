Una mujer de 66 años fue asesinada en su casa en Aguada: Policía no descarta femicidio

La Policía tomó declaración a la pareja de la víctima, que vivía con ella; fuentes del Ministerio del Interior señalaron a la diaria que en el lugar del crimen “había una serie de efectos de valor que no se llevaron”.

Una mujer de 66 años fue asesinada a golpes en su casa del barrio Aguada, en Montevideo. La víctima fue hallada en la mañana de este lunes por su hija en el patio, con varias heridas en la cabeza, según informó Subrayado. La Policía encontró cerca del cuerpo una baldosa y una piedra, elementos con los que se presume que la mujer fue agredida.

En estas horas la Policía analiza registros de cámaras de vigilancia de la zona para intentar identificar al responsable. Los investigadores también tomaron declaración a familiares de la víctima, incluida su pareja, un hombre de 65 años sin antecedentes penales que vivía con la mujer.

La fiscal de Homicidios, Mirta Morales, que está a cargo de la investigación, dijo en rueda de prensa que por el momento se puede confirmar “una muerte violenta”, de acuerdo con lo que consignó el citado medio. “Nada se descarta, sí hay un pequeño desorden en la casa, y eso se va a valorar”, agregó la fiscal sobre el posible móvil del crimen.

Fuentes del Ministerio del Interior dijeron a la diaria que el caso “está en plena investigación” y que “no se descarta femicidio”. Señalaron además que en el lugar de los hechos “había una serie de efectos de valor que no se llevaron, incluso el celular de la víctima”. En caso de que se confirme como femicidio, sería el cuarto asesinato por violencia basada en género en lo que va de junio. El primero tuvo lugar en la noche del miércoles 3, cuando una joven de 19 años fue asesinada en Ciudad del Plata, San José, por un hombre de 21 años que vivía en el mismo barrio que la víctima. Nueve días después, el viernes 12, una mujer de 40 años fue asesinada por su pareja, un hombre de 46, que luego se suicidó, en un establecimiento ubicado en la zona rural de Puntas de Quebracho, en el departamento de Cerro Largo. Por último, el domingo 21, un hombre de 37 años asesinó a su pareja, una mujer de 44 que estaba denunciada como ausente desde el jueves 18 de junio en la zona de Tres Ombúes, Montevideo.