El Ministerio del Interior propone crear un “régimen de alto riesgo” de reclusión

La medida otorga un marco jurídico a la decisión de la cartera de disponer que los líderes de organizaciones criminales estén aislados.

El proyecto de Rendición de Cuentas incluye cambios en la norma sobre la progresividad del régimen de reclusión y establece que existirán establecimientos de seguridad de “máxima, media, mínima y alto riesgo”.

El régimen de alto riesgo, que no estaba en el artículo 54 del decreto-ley 14.470, que se busca modificar, “es un régimen extraordinario para la evaluación, la separación y el seguimiento de personas privadas de libertad, ya sea en calidad de imputadas o condenadas, que representan alto riesgo para la seguridad pública, con estricta observancia de las garantías constitucionales y legales vigentes. Dicho régimen se regirá por los principios de legalidad, proporcionalidad, racionalidad, respeto a los derechos humanos y revisión periódica de las medidas adoptadas”, se apunta en el nuevo artículo.

También se detalla que el Poder Ejecutivo reglamentará el “régimen extraordinario de evaluación, separación y seguimiento de personas privadas de libertad que representen alto riesgo para la seguridad pública, dentro del plazo de 90 días contados a partir de la promulgación de la presente ley”.

La disposición le da un marco normativo a la decisión que tomó la actual administración de recluir a líderes de bandas criminales en aislamiento. En enero de este año, el Ministerio del Interior informó que se había resuelto recluir a Luis Fernando Fernández Albín en la Unidad 1 de Punta de Rieles por tener un “perfil de alto riesgo” y que las condiciones de reclusión se determinaron por un “régimen extraordinario de evaluación, separación y seguimiento”, que se aplica a “personas imputadas o condenadas por delitos que representan un alto riesgo para la seguridad pública”.

En febrero, Fernández Albín y otros privados de libertad hicieron una huelga de hambre para denunciar la forma de confinamiento. Su abogada, Paula Gutiérrez, presentó un habeas corpus en contra de la medida.