La fiscalía propuso que Heber declare en el juicio contra Charles Carrera

Este jueves, se realizó una audiencia de control de la acusación por la causa que investiga al exsenador frenteamplista Charles Carrera por hechos de su gestión como director general de la Secretaría del Ministerio del Interior (2010-2017). Se trata de un paso previsto en el marco del juicio oral, en el que las partes presentan la prueba que será admitida durante el proceso.

La fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno, Sandra Fleitas, pidió la imputación por los delitos de fraude, utilización indebida de información privilegiada y un delito de falsificación ideológica por funcionario público en calidad de autor.

La denuncia contra Carrera fue presentada en julio de 2022 por las autoridades del Ministerio del Interior encabezado por Luis Alberto Heber para que se investigue la habilitación de la asistencia médica de Víctor Hernández en el Hospital Policial, tras recibir, en noviembre de 2012, el impacto de una bala perdida, presuntamente proveniente de la casa de enfrente, donde se estaba celebrando el cumpleaños del subcomisario Marcos Martínez, y por entregarle ticket alimentación del ministerio.

El equipo fiscal propuso para el juicio a 23 testigos, entre los cuales se encuentra Heber, quien fue admitido por la defensa para el juicio oral, informó El País. En tanto, la defensa de Carrera, a cargo de Juan Manuel González Rossi y Lucía Fernández, propuso la participación de 70 testigos.

Asimismo, durante la audiencia, la jueza de Crimen Organizado de 2° Turno, Diovanet Olivera, rechazó el pedido de prescripción solicitado por la defensa de Carrera. Los abogados plantearon que los delitos que atribuye la fiscalía tienen penas máximas de entre seis y cuatro años de penitenciaría y, según el artículo 117 del Código Penal, esos delitos prescriben a los diez años de ocurridos los hechos. El escrito señala que todos los hechos anteriores al 11 de junio de 2015, es decir, diez años antes de la formalización del proceso, están prescritos.

Sin embargo, la jueza entendió que el delito no se extinguió porque puede haber continuidad en las conductas y rechazó el pedido de la defensa. Por otra parte, la jueza también aceptó la incorporación del delito continuado en la acusación de Fleitas.