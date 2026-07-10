La Policía investiga un quíntuple homicidio en una vivienda del barrio El Monarca

Asesinaron a un hombre de 28 años, dos jóvenes de 18, una mujer de 32 y una adolescente de 14.

Un comunicado que emitió la Jefatura de Policía de Montevideo (JPM) consignó que las autoridades investigan un quíntuple homicidio ocurrido en el barrio El Monarca durante la mañana de este viernes.

De acuerdo con la información que aportó el Ministerio del Interior (MI), tuvo lugar en una vivienda ubicada en el cruce de la calle 7 y Pasaje Central de ese barrio montevideano, en la zona de Villa García.

Señalaron que sobre las 7.30 funcionarios concurrieron al lugar tras una llamada de emergencia que alertó por “múltiples disparos de arma de fuego y varias personas heridas”. Al llegar, los efectivos constataron el fallecimiento de cuatro personas: un hombre de 28 años con antecedentes penales, una mujer de 32 y dos jóvenes de 18, estos últimos también con antecedentes.

Además, originalmente se informó que localizaron a una adolescente de 14 años “inconsciente, con heridas de gravedad”, por lo que la trasladaron a un centro asistencial para que recibiera atención médica. Sin embargo, algunas horas más tarde, las autoridades también confirmaron su fallecimiento y el saldo letal se elevó a cinco personas.

De acuerdo con la información policial, los testigos manifestaron que “cuatro individuos ingresaron a la vivienda donde efectuaron los disparos”. Fuentes del MI detallaron a la diaria que el hecho “proviene de un conflicto entre los clanes familiares de los Suárez y los Albín de Villa Española”. “Hay tres hermanos Suárez que son de Villa Española y van siete hermanos asesinados en los últimos diez años”, agregó.

El titular del MI, Carlos Negro, se presentó en el lugar junto con el recientemente designado jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, quien hasta mediados de junio se desempeñaba como subdirector nacional de la Policía. Subrayado agregó que también se presentó la fiscal Andrea Silvana Mastroianni y el director de Policía, José Azambuya.

Además, la Policía Científica trabajó en la escena y la investigación quedó en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos, bajo la dirección de la Fiscalía. “La investigación continúa para establecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables”, indicaron.

Según el registro de la Plataforma de Infancias y Adolescencias, este sería el noveno caso de niñas, niños y adolescentes asesinados en lo que va de 2026, según confirmó Fernando Olivera, integrante del organismo, a la diaria.