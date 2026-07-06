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Carlos Negro en Batallón de Infantería Mecanizado Nº 15 en Florida. · Foto: Humberto Ruiz

Carlos Negro en Batallón de Infantería Mecanizado Nº 15 en Florida.

Foto: Humberto Ruiz

Negro participó en el inicio de la capacitación de policías para la conducción de vehículos militares

La formación abarcará a 19 efectivos y será por un plazo de 15 días.

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El ministro del Interior (MI), Carlos Negro, asistió al Batallón de Infantería Mecanizado Nº 15 en Florida para participar en el inicio de la capacitación del Ministerio de Defensa al personal policial para la conducción de vehículos blindados militares.

Según dijo Negro en rueda de prensa, la formación abarcará a 19 efectivos y será por un período de 15 días. “Se necesita la instrucción porque son vehículos de tipo militar que tienen sus particularidades”, apuntó.

Los modelos a disposición del MI son los RZP Cóndor, Mamba, Vodnik, Urutu y Mowag. El convenio con Defensa es por seis meses y puede ser prorrogado. Al respecto, Negro dijo que, de acuerdo a la necesidad del ministerio, se procederá a extender el convenio.

RZP Cóndor, Mamba, Vodnik, Urutu y Mowag

RZP Cóndor, Mamba, Vodnik, Urutu y Mowag

Foto: Humberto Ruiz

Negro explicó que se adquirireron cinco vehículos blindados policiales, que estarán a disposición en un plazo de dos o tres meses. Además, hay tres vehículos que se encuentran en reparación y van a estar operativos a la brevedad. “Entonces ahí tenemos ocho y es un número bastante más apropiado al que tenemos hoy”, apuntó.

Asimismo, el ministro precisó que la medida no implica la militarización de la seguridad interna y “que se trata solamente de contar con infraestructura en una coyuntura específica y circunstancia especial que el MI tenga los vehículos apropiados para patrullar con funcionarios policiales”.

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