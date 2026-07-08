Un hombre fue asesinado y otros dos se encuentran internados en estado grave tras dos tiroteos en Montevideo

El primer ataque tuvo lugar en el barrio Ferrocarril en la madrugada de este martes y se presume que las víctimas eran personas en situación de calle; el segundo ocurrió en Flor de Maroñas y tuvo una única víctima.

Un hombre de 64 años se encuentra internado en estado grave tras un tiroteo ocurrido en el barrio Flor de Maroñas en la tarde de este martes.

Según pudo saber la diaria a partir de información primaria de la Jefatura de Policía de Montevideo, el hombre resultó herido sobre las 14.00 en la esquina de Ricardo Palma y Pedro Sáenz de Zumarán, a pocas cuadras de camino Maldonado.

Además, según consignó Telemundo, el hombre caminaba junto con su esposa cuando se acercaron dos personas en un auto de color verde, que dispararon contra él antes de abandonar la zona. De acuerdo con ese medio, las autoridades policiales presumen que el vehículo podría ser robado, dado que circulaba con matrículas falsas y era parecido a uno usurpado poco antes en La Blanqueada. Asimismo, los efectivos encontraron múltiples casquillos de bala en la zona tras el ataque, que aguardan a ser periciados por la Policía Científica.

La víctima fue trasladada a un centro de salud cercano, donde se le constataron múltiples impactos de bala, y continúa en estado grave en el Hospital Pasteur. La Policía, en tanto, continúa con las averiguaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Un hombre falleció y otro se encuentra internado tras un tiroteo en barrio Ferrocarril

Por otra parte, un hombre fue asesinado y otro permanece internado en estado grave luego de un ataque ocurrido en la madrugada de este martes en la plaza ubicada en el cruce de Carlos M Pacheco y camino Besnes e Irigoyen, en el barrio Ferrocarril.

De acuerdo con lo que informó Telenoche con base en información primaria, efectivos policiales acudieron al lugar luego de una alerta del sistema Shotspotter, que dio cuenta de una serie de disparos en la zona. Una vez que arribaron al lugar, encontraron a las dos víctimas, una de las cuales falleció. Se presume que eran personas en situación de calle que pernoctaban en la plaza.

Aún no se ha podido identificar a la persona fallecida, y las investigaciones continúan a cargo de las autoridades pertinentes.