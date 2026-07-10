Fernández Albín amenazó de muerte a autoridades del INR y fue trasladado

En una carta cuestionó el régimen de máxima de seguridad que se le impuso y dijo que va a “quedar en la historia y no por algo positivo”.

El Instituto Nacional de Rehabilitación presentó una denuncia penal contra Luis Fernando Fernández Albín, quien fue imputado por delitos de narcotráfico, contrabando y lavado de activos, por una amenaza que hizo a la directora Ana Juanche y a funcionarios de la institución. En un comunicado, el Ministerio del Interior informó que, en la vía administrativa, “el hecho motivó la imposición de una sanción gravísima, para cuyo cumplimiento fue trasladado a un sector de alta contención y vigilancia”. Fernández Albín está privado de libertad en la Unidad 1 de Punta de Rieles desde diciembre del año pasado y se le impuso un “régimen extraordinario de evaluación, separación y seguimiento de personas de alto riesgo para la seguridad pública”, que implica aislamiento e incomunicación con el exterior.

En la carta, a la que accedió la diaria, Fernández Albín sostuvo que es el “único preso en Uruguay con un régimen de tortura sin ningún tipo de derecho a tal punto que hace más de 70 días que no veo a mi familia”. Asimismo, dijo que la “tortura genera odio” y “malas decisiones” y, en ese sentido, manifestó que estaba pensando “atentar contra la integridad física de cualquier persona de esta unidad”.

También dijo sentir “tanto odio” contra las autoridades, que “las van a pagar” y amenazó explícitamente a Juanche. “Voy a quedar en la historia y no por algo positivo” y dijo que está pronto para “morir, matar y destruir”.