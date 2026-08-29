Detienen a los principales implicados en los últimos homicidios que se dieron en el marco del conflicto entre bandas

Negro destacó los esclarecimientos de casos de las últimas semanas y dijo que estos delitos son planificados, por lo que lleva más tiempo su investigación.

En la última semana la Policía logró la detención de varias personas investigadas por los últimos homicidios que se dieron vinculados a conflictos entre bandas criminales. Se realizaron 30 allanamientos, hubo una veintena de detenidos y al menos siete personas fueron imputadas por los hechos.

A principios de julio, cinco personas fallecieron tras ser atacadas a disparos en una finca en el barrio El Monarca. Un hombre de 28 años, una mujer de 32, dos jóvenes de 18 años y un adolescente de 14 murieron en esa instancia. El Ministerio del Interior (MI) manejó en su momento que el hecho provenía de un conflicto entre bandas que involucraba a Los Suárez de Villa Española, quienes se habían mudado a la zona por las disputas con Los Albín.

Posteriormente, el 24 de julio, hubo otro ataque que culminó con la muerte de un niño de 12 años en las canteras del Parque Rodó. El hecho ocurrió en la madrugada en la rambla, en la zona del Teatro de Verano, donde se estaban realizando picadas. Los atacantes abrieron fuego contra una familia e hirieron de muerte al niño y otros cuatro varones resultaron heridos. El niño que murió y otras de las personas que resultaron heridas pertenecen a la familia Puglia, aliada a Los Albín en el marco de la disputa por narcotráfico y venganzas familiares entre Los Suárez y Los Albín de Villa Española.

Esta semana, la Dirección de Hechos Complejos del MI, en coordinación con Fiscalía, logró avances en ambos casos. El martes, se realizaron ocho allanamientos en Maroñas y seis personas que habrían estado vinculadas al ataque del niño en el Parque Rodó fueron detenidas. La Justicia imputó a un hombre por un delito de homicidio muy especialmente agravado por el concurso en calidad de coautor, y a un hombre y a una mujer por el mismo delito, pero en calidad de cómplices. Las otras tres personas detenidas fueron liberadas.

Por otra parte, el jueves fue imputado un adolescente de 17 años por ser identificado como uno de los autores materiales del quíntuple homicidio en El Monarca. El juez letrado de 3º turno de Adolescentes, Enrique Falco, dispuso la prisión preventiva en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por 150 días, mientras continúa la investigación. La detención se dio en el marco de los operativos realizados en el barrio La Chancha y se investiga la participación de otras tres personas en el ataque.

El director de Investigaciones de la Policía Nacional, Pablo Lotito, dijo a la diaria que existen estructuras criminales y distintas diversificaciones. En el caso de Villa Española la mayor incidencia es de los clanes familiares, pero muchas veces se forman redes criminales, que es cuando “hay una conjunción entre dos clanes familiares, que se entrelazan entre ellos por objetivos comunes, para tomarse en venganza con otro grupo”.

El quíntuple homicidio, en el que murieron personas vinculadas al clan de Los Suárez de Villa Española, fue cometido por integrantes de un grupo del barrio La Chancha. Sin embargo, integrantes de Los Suárez atacaron al niño de 12 años en el Parque Rodó e hirieron a otras personas que pertenecen al grupo Puglia Galli, que opera con los Albín, bajo el supuesto de que habían sido los autores del múltiple homicidio, aunque la Policía lo descartó.

Lotito explicó que la investigación continúa y están buscando la “mayor cantidad de indicios para poder ir contra los otros autores de estos hechos, tanto los materiales como intelectuales”. En ese sentido, explicó que muchas veces se realizan allanamientos como una estrategia de la Policía, en conjunto con la Fiscalía, para buscar evidencia. “Incautás celular, incautás ropa, tomás declaración a las personas que te pueden aportar información, incautás cámaras de vigilancia que tienen las casas. Son todo indicios que vas juntando para poder fortalecer el caso”, ejemplificó.

Cerro Norte y el líder de Los Colorados

Uno de los operativos más importantes que se realizó en la semana fue en Cerro Norte. La Policía hizo un megaoperativo el martes y realizó 20 allanamientos en distintas fincas del barrio. Se detuvo a cuatro personas, entre ellas a Axel Mattos, líder de Los Colorados, quien estaba cumpliendo prisión domiciliaria por participar en balaceras en enero y febrero de este año, y también a su pareja.

En los operativos se incautaron cinco rifles, una pistola Glock “con cargador extendido y suplemento para aumentar su capacidad de fuego”, una réplica de un subfusil AR-15, dos pistolas calibre 9 mm y un revólver calibre 44. También se incautaron 60.000 pesos, 3.000 dólares, un binocular, una mira telescópica, fundas de pistola, municiones, prendas militares, siete teléfonos celulares y cámaras de seguridad.

El jueves, el juez de Crimen Organizado de 1° turno, Alejandro Asteggiante, imputó a Mattos por delitos de tráfico interno de armas de fuego especialmente agravado por integrar una organización criminal, de disparo de arma de fuego, de acometimiento con arma apropiada, de porte de arma de fuego por tener limados sus números identificatorios y de lavado de activos por posesión y tenencia de bienes provenientes de los ilícitos precedentes, informó el MI en un comunicado.

Al respecto de este caso, Lotito explicó que el barrio estaba “tranquilo” hasta que salió de la cárcel una persona apodada el Verruga, allegada a Mattos, y empezaron “de nuevo a cobrarse cuentas” y los tiroteos en el barrio. El sistema Shotspotter, una herramienta de detección temprana de disparos, alertó que estaban realizándose disparos en la zona y la Dirección de Investigación de la Zona IV identificó que el lugar desde dónde surgían los disparos era el domicilio de Mattos. “Estamos muy atentos a este tipo de hechos para poder operar rápidamente y que no aumente el conflicto en estos barrios”, explicó Lotito.

Esclarecimiento de los delitos

En total, en el mes se aclararon 28 casos, según información que maneja el MI. El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo a la diaria que “las características más salientes de este tipo de homicidios que estamos teniendo en los últimos meses es que ocurren en las dinámicas de luchas y enfrentamientos entre grupos criminales”.

A diferencia de otros, “estos enfrentamientos tienen como característica más notoria la preparación de los hechos. No son hechos espontáneos, sino que, por el contrario, son planificados”, agregó. Eso hace que la investigación sea más difícil de llevar adelante porque “lleva un tiempo de recolectar las diferentes evidencias que llevan a la individualización y la prueba para que después eso pueda ser presentado ante la Justicia y ocurra la formalización y la aclaración del caso”.

En cuanto a la prevención, Negro señaló que “no es sencillo determinar un homicidio porque tenés una cantidad de grupos criminales más o menos importante que tienen cuentas pendientes y revanchas por cobrarse y no es sencillo determinar qué día, contra quién y a qué hora eso va a ocurrir”.

Sin embargo, señaló que sí hay posibilidad de intervenir en algunos procesos que se saben que van a culminar, en algún momento, en un homicidio, y destacó que esa tarea también la hace la Policía. “Lo que pasa es que cuando no ocurre, eso no se ve. Entonces, es muy difícil de medir y dar una cifra de cuántos homicidios evita la inteligencia policial”, señaló.

Negro agregó que “al delincuente no le importa la pena, lo que le importa es que no lo agarren”, entonces la reducción de la impunidad es un factor fundamental en materia criminal. En ese sentido, enumeró el avance de las investigaciones y la individualización de los autores en el caso del homicidio en el Parque Rodó, en el quíntuple homicidio en El Monarca, en el triple homicidio en el Cerro y en el robo del Banco República de Pando.

Consultado sobre si se podía adelantar un aumento o disminución de los homicidios en el último trimestre, Negro dijo que el análisis debe hacerse semestralmente y señaló que en el primer semestre de 2026 hubo solo 12 homicidios más que en el mismo período del año anterior. “Son 12 y de repente un solo delincuente, como Kevin Morotto, es responsable o se lo juzga por cuatro homicidios. Estas variaciones que ocurren de un semestre a otro en números tan chicos pueden hacer que bajen los homicidios, pero son cantidades muy justas, tanto cuando dan a favor como cuando dan en contra. Se sigue atendiendo a una meseta desde 2018, exceptuando la pandemia”, apuntó.