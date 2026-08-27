Líder de Los Colorados fue imputado por delitos de tráfico de armas y lavado de activos y se dispuso la prisión preventiva

Axel Mattos estaba recluido con prisión domiciliaria por su participación en tiroteos que se dieron en Cerro Norte, entre enero y febrero de este año.

Axel Mattos, líder del grupo criminal que opera en Cerro Norte Los Colorados, fue imputado por un delito de lavado de activos y se dispuso la prisión preventiva por 120 días, mientras continúa la investigación.

Mattos, se encontraba recluido en prisión domiciliaria por participar de balaceras en enero y febrero de este año, en el barrio. Sin embargo, este martes, la Policía realizó 20 allanamientos en distintas fincas de la zona y detuvo a cuatro personas, entre ellas, a Mattos y a su pareja, que terminaron siendo imputados por este delito.

La Justicia formalizó el proceso contra las cuatro personas detenidas en el marco de lo que se denominó como operación “Cerco de Acero”. En el caso del Mattos, el juez de Crimen Organizado de primer turno, Alejandro Asteggiante, le imputó delitos de tráfico interno de armas de fuego especialmente agravado por integrar una organización criminal, de disparo de arma de fuego, de acometimiento con arma apropiada, de porte de arma de fuego por tener limados sus números identificatorios y por su poder de daño y de lavado de activos por posesión y tenencia de bienes provenientes de los ilícitos precedentes, informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

Asimismo, a la pareja de Mattos se le dispuso su formalización como autora de un delito de asistencia al lavado de activos. En el caso de los otros dos detenidos se les imputó un delito de agravio a la autoridad policial agravado y medidas cautelares por 90 días.

En el operativo que se realizó el martes pasado en Cerro Norte la Policía incautó cinco rifles, una pistola Glock “con cargador extendido y suplemento para aumentar su capacidad de fuego”, una réplica de un subfusil AR-15, dos pistolas calibre 9 mm y un revólver calibre 44. También se incautaron 60.000 pesos, 3.000 dólares, un binocular, una mira telescópica, fundas de pistola, municiones y prendas militares.