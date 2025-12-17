El Ministerio de Educación y Cultura anunció a los ganadores de los Premios de las Letras en su edición 2025, que comprende los Premios Nacionales de Literatura en las categorías de poesía, narrativa, literatura infantil y juvenil y dramaturgia, cada una en las modalidades de obra édita, inédita y ópera prima. También incluye el Premio Ensayo sobre Investigación y Difusión Científica, y áreas de ensayo en las categorías de historia, memorias, testimonios y biografías, ensayos literarios, ensayos sobre filosofía, lingüística, ciencias de la educación, arte y música, ciencias sociales y ciencias jurídicas.

En total se otorgan 3.200.000 pesos, que comprenden tanto premios como estímulos económicos, como los incentivos a la edición en el caso de obras inéditas. La ceremonia de entrega será este viernes 19 de diciembre en la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre como parte del nuevo Premio a las Artes.

“Esta idea surge de conversaciones internas con funcionarios, con distintos equipos de acá de la Dirección Nacional de Cultura (DNC)”, explicó a la diaria María Eugenia Vidal, directora nacional de Cultura. “La idea es ir llegando hacia un evento que de alguna forma celebre a los artistas hacia fin de año. En esta edición logramos aunar el Premio Nacional de Música y el Premio a las Letras, y veremos cómo vamos haciendo crecer esta celebración de fin de año para próximas ediciones”, agregó.

De esta forma, se busca “optimizar los eventos y generar un espacio de celebración que abarque los distintos premios que otorga la DNC”, agregó Vidal. Esta unión también viene con una nueva estatuilla, que retoma la forma de panal del logo de la dirección. “Una figura que subraya que la cultura se construye colectivamente, como un entramado de miradas, territorios y sensibilidades que conviven en un mismo proyecto común”, en palabras de la directora.

Lista completa de obras ganadoras

Poesía, obra édita

Primer premio: Alejandrina y lunfa, de Juan de Marsilio.

Segundo premio: Soma, de Manuel Barrios.

Tercer premio: Acuareza, de Graciela Estévez Rivero.

Mención: La epopeya de Francisco de los Santos, de Humberto Ochoa Sayanes.

Mención: El extraño amor de las libélulas, de Gabriel Weiss.

Poesía, ópera prima

Premio único: Herrumbrada, de Rocío Medina.

Mención: El signo trágico, de Genaro Longo.

Mención: (Des)conecto, de Virginia Frade.

Poesía, obra inédita

Primer premio: Hojo, de Francisco Tomsich.

Segundo premio: El Espinillar, de Lautaro Pérez Rocha.

Tercer premio: Cielo que sí, de Diego Rodríguez Cubelli.

Mención: Granada, de Yenny Camarri Cabrera.

Mención: En el nombre de Anne Marie, de Juan Antonio Correa.

Narrativa, obra édita

Narrativa, ópera prima

Premio único: El viaje, de Armando Sartorotti.

Narrativa, obra inédita

Primer premio: Ángeles en la tormenta, de Jorge Bertullo.

Segundo premio: El mágico Rossi, de Gonzalo Palermo.

Tercer premio: Baile de carnaval, de Carlos Rehermann.

Mención: Anacahuita, de Valeria Rodríguez.

Mención: La fragilidad de la luz en los frutos extraños, de Mateo Danza.

Mención: Las desventajas de ser el séptimo hijo varón, de Martín Girona.

Literatura infantil y juvenil, obra édita

Literatura infantil y juvenil, ópera prima

Premio único: El sueño de Lula, de Micaela Berocay.

Literatura infantil y juvenil, obra inédita

Primer premio: En el horizonte del renglón, de Lucía Bomio.

Segundo premio: La hermandad, de Nicolás Alberte.

Tercer premio: Mellizos escurridizos, de Karina Macadar.

Mención: El señor escafandra y el fondo del mar, de María José Pita.

Mención: Federico, de María Mercedes Calvo.

Mención: Alboy, de Sandra Escames.

Dramaturgia, obra édita

Primer premio: Barrabás. Historia de un perro, de Stefanie Neukirch.

Segundo premio: Todo lo que explota permanece haciendo ruido, de Alejandra Gregorio.

Tercer premio: El mejor lugar para vivir, de Leonardo De Armas.

Mención: Narragonia, de Bruno Contenti.

Mención: Diciembre, de Marcel Sawchik.

Dramaturgia, ópera prima

Premio único: Adentro del auto blanco, de Emilia Asteggiante.

Mención: Mala persona, de Ezequiel Núñez.

Dramaturgia, obra inédita

Primer premio: AMO®, de Carolina Genoni.

Segundo premio: Pizarnik, la imposible conjugación del verbo amar, de Angélica González.

Tercer premio: (Tráfico), de José Ricardo Assandri.

Mención: Cuidado que viene gente que suave se mueve, de Sebastián Calderón.

Mención: El mal terreno, de Alejandra Gregorio.

Ensayos sobre historia, memorias, testimonios y biografías, obra édita

Ensayos sobre historia, memorias, testimonios y biografías, obra inédita

Premio único: La trama autoritaria en la enseñanza media (Uruguay, 1973-1985), de Leonor Berná.

Ensayos literarios, obra édita

Ensayos literarios, obra inédita

Premio único: Poéticas de la liberación: la escritura del joven artista uruguayo Ibero Gutiérrez y el 68 el clave latinoamericana, de Luis Bravo.

Mención: Comunidad de solitarios, de Mathías Iguiniz.

Mención: La vida como obra de arte. Un estudio de L’écume des jours y la estética de la existencia, de Camila Guillot.

Ensayos sobre filosofía, obra édita

Se declara desierto.

Ensayos sobre filosofía, obra inédita

Premio único: El hueso y el espíritu. Dialéctica del sentido y el referente, de Santiago Cardozo.

Ensayos sobre lingüística, obra édita

Se declara desierto.

Ensayos sobre lingüística, obra inédita

Premio único: Lo decible en disputa: narrativas de agresión sexual en @varonescarnaval, de Verónica Viera Izeta.

Ensayos sobre ciencias de la educación, obra édita

Primer premio: Infancias imaginadas. Relatos, disputas y representaciones sociales a inicios del siglo XX en Uruguay, de Silvana Espiga.

Mención: La devaluación de la formación docente. Análisis crítico de la transformación educativa en Uruguay 2020-2023, de varios autores.

Mención: Luz, cámara, evaluación. La creación audiovisual como práctica de evaluación formativa en la formación de docentes, de varios autores.

Ensayos sobre ciencias de la educación, obra inédita

Premio único: El gran salto: Maldonado como polo de educación superior en el Uruguay (2000-2020), de Daniel Cajarville.

Ensayos sobre arte y música, obra édita

Ensayos sobre arte y música, obra inédita

Premio único: Cápsulas de tiempo. Inicios de la grabación sonora y musical en Uruguay (1877-1919), de Gonzalo Leitón.

Mención: Correspondencias. Modos de composición y producción en coreografía contemporánea, de Ana Magdalena Leite.

Obras sobre ciencias sociales, obra édita

Premio único: El Estado y las Musas. Políticas culturales en el Uruguay del Centenario, de Inés de Torres.

Mención: Leones y corderos. Una historia personal del pensamiento económico, de Germán Deagosto.

Mención: Paisajes rurales en el este de Uruguay. Una mirada desde la arqueología a la producción tradicional de cal en Sierras del Yerbal, de Carla Bica.

Mención: Precariedades. Una etnografía sobre las formas de provisión en un barrio popular de Montevideo, de varios autores.

Obras sobre ciencias sociales, obra inédita

Se declara desierto.

Obras sobre ciencias jurídicas, obra édita

Premio único: Interpretación, derechos y democracia en el Uruguay contemporáneo, de Gianella Bardazano.

Mención: Los acuerdos procesales, de Ignacio Soba.

Obras sobre ciencias jurídicas, obra inédita

Se declara desierto.

Premio ensayo sobre investigación y difusión científica, obra édita

Premio ensayo sobre investigación y difusión científica, obra inédita