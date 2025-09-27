Premios Bartolomé Hidalgo 2024, en el marco de la 46a Feria del Libro de Montevideo.

La llegada de la Feria Internacional del Libro de Montevideo anticipa una nueva edición de los premios Bartolomé Hidalgo que organiza la Cámara Uruguaya del Libro (CUL). La ceremonia de entrega será el sábado 4 de octubre a las 19.00 en la sala Azul del Palacio Municipal, y ya se conocen las ternas que estarán compitiendo por cada uno de los reconocimientos.

Estos son los nominados en las diferentes categorías:

Narrativa

Espinos blancos, fiestas privadas, de Mercedes Estramil (Casa editorial Hum)

Sobre esta tierra, de Lalo Barrubia (Criatura Editora)

Allanamientos, de Sebastián Mederos (Pez en el Hielo)

Jurado: Virginia Mórtola, Soledad Platero y Pía Supervielle.

Divulgación académica

Jurado: Germán Deagosto, María Inés Fariello y Daniela Hirschfeld.

Crónica e investigación periodística

Desobedientes y recuperados, de Daniel Gatti (Fin de Siglo)

Gustavo Penadés: dos caras de un hombre con poder, de Carolina Delisa y Martín Tocar (Sudamericana)

Mil quinientos días en la cárcel por error, de Mauricio Sabaj (Planeta)

Jurado: Jorge Balmelli, Guillermo Draper y Natalia Uval.

Testimonio, memorias y biografías

After Ballet, de Rosina Gil (Reservoir Books)

Magic Time, de Ana Tipa (Estuario Editora)

Todos detrás de Momo, de Gustavo Espinosa (Estuario Editora)

Jurado: Diana Cariboni, Lucas Silva y Carlos Tapia.

Historia

Cárcel y reformatorio. La construcción de un sistema penitenciario moderno en Uruguay, de Daniel Fessler (Fundación de Cultura Universitaria)

Ganar la guerra. Cultura, sociedad y política en el Uruguay autoritario (1967-1973), de Magdalena Broquetas (Ediciones de la Banda Oriental)

La fabrique del Mayo francés 1968-1974: La construcción de un evento internacional en Uruguay, de Camille Gapenne (Crítica)

Jurado: Virginia Martínez, Ana Ribeiro e Isabel Wschebor.

Relato gráfico

Caos subacuático, de Guilermo Giansanti y Virginia Mórtola (El Ministerio Ediciones)

Cordón Soho, de Natalia Mardero y Lucía Álvarez (Estuario Editora)

Fathers of la Patria, de Gabriel Cardozo

Jurado: Ignacio Alcuri, Maco Algorta y Matías Bergara.

Poesía

El cuaderno de Clotilde Rospide. Del modernismo al barroco, de Roberto Echavarren (Pez en el Hielo)

Soma, de Manuel Barrios (Milena París)

Un mar en madrugada / A Sea at Dawn, de Silvia Guerra (Yaugurú)

Jurado: Hugo Achugar, Luis Bravo y Regina Ramos.

Además de los premios mencionados, la CUL entregará distinciones a la trayectoria y reconocimientos a la revelación del año editorial.