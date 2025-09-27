La llegada de la Feria Internacional del Libro de Montevideo anticipa una nueva edición de los premios Bartolomé Hidalgo que organiza la Cámara Uruguaya del Libro (CUL). La ceremonia de entrega será el sábado 4 de octubre a las 19.00 en la sala Azul del Palacio Municipal, y ya se conocen las ternas que estarán compitiendo por cada uno de los reconocimientos.

Estos son los nominados en las diferentes categorías:

Narrativa

Jurado: Virginia Mórtola, Soledad Platero y Pía Supervielle.

Divulgación académica

Jurado: Germán Deagosto, María Inés Fariello y Daniela Hirschfeld.

Crónica e investigación periodística

Jurado: Jorge Balmelli, Guillermo Draper y Natalia Uval.

Testimonio, memorias y biografías

Jurado: Diana Cariboni, Lucas Silva y Carlos Tapia.

Historia

Jurado: Virginia Martínez, Ana Ribeiro e Isabel Wschebor.

Relato gráfico

  • Caos subacuático, de Guilermo Giansanti y Virginia Mórtola (El Ministerio Ediciones)
  • Cordón Soho, de Natalia Mardero y Lucía Álvarez (Estuario Editora)
  • Fathers of la Patria, de Gabriel Cardozo

Jurado: Ignacio Alcuri, Maco Algorta y Matías Bergara.

Poesía

  • El cuaderno de Clotilde Rospide. Del modernismo al barroco, de Roberto Echavarren (Pez en el Hielo)
  • Soma, de Manuel Barrios (Milena París)
  • Un mar en madrugada / A Sea at Dawn, de Silvia Guerra (Yaugurú)

Jurado: Hugo Achugar, Luis Bravo y Regina Ramos.

Además de los premios mencionados, la CUL entregará distinciones a la trayectoria y reconocimientos a la revelación del año editorial.