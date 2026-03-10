El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, voz destacada de la literatura latinoamericana, falleció en su Lima natal a los 87 años, según confirmó este martes la Casa de la Literatura Peruana, del Ministerio de Educación de Perú, que lo describió como “una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea”.

“Dejó una obra que retrató con profundidad las contradicciones de la sociedad peruana y la experiencia humana en su conjunto”, expresó el ministerio en sus redes sociales. “Su obra, que hizo propias la inteligencia, el humor y la sensibilidad, es un legado que ahora enriquece la tradición narrativa del Perú”.

La mayor parte de su carrera se desarrolló en Europa, donde se estableció luego de diplomarse en La Sorbona. Su narrativa, marcada por un fino humor y el particular uso de la oralidad, incluye novelas muy celebradas como Un mundo para Julius (1970), en la que retrata a la alta burguesía limeña desde el punto de vista de un niño, por la que ganó el Premio Nacional de Literatura de Perú en 1972. En 2002 fue galardonado con el Premio Planeta de Novela por El huerto de mi amada. También fue autor de cuentos, ensayos y memorias.

Había vuelto a Perú en 1999, luego de lo que llamó un “exilio voluntario de 34 años en Europa”. Para entonces ya había experimentado el éxito literario como una gran pesadilla. “La fobia, la depresión, la tristeza, la ansiedad que me produjo Un mundo para Julius fueron aterradoras. Entré en un manicomio. Estuve en un hospital psiquiátrico en Barcelona, y me juré a mí mismo no escribir más. Era una decisión ya tomada, y seguí un tratamiento psiquiátrico que dura hasta el día de hoy”, contó en 2013 a la revista Gatopardo.

Durante décadas mantuvo una relación de amistad con Mario Vargas Llosa. “Mario estuvo a mi lado cuando empecé a escribir. Le di a leer mi primer libro y me aconsejó incluso sobre el editor”, recordó en declaraciones a RPP en 2025, luego de la muerte del ganador del Nobel. “Ha sido el peruano de todos los tiempos. Nadie ha representado tanto al Perú ante el mundo entero como Mario”, dijo.

Su polémica más grande se dio en el año 2006, cuando Bryce Echenique fue acusado de plagiar decenas de artículos peruanos en sus publicaciones de la prensa española. Si bien fue condenado a pagar unos 50.000 dólares, el escándalo puso en duda su ética y varios escritores mexicanos se manifestaron en contra cuando en 2012 la Feria del Libro de Guadalajara le otorgó su premio más distinguido.

“Aprecio a Bryce Echenique como persona y como el memorable autor de Un mundo para Julius y La vida exagerada de Martín Romaña. Su destino está asegurado, sus libros se seguirán leyendo y sus chistes, ya legendarios, seguirán animando nuestras reuniones. Pero hay algo que no puede soslayarse: Bryce robó al menos 16 trabajos ajenos. El plagio es el equivalente literario del dopaje deportivo o la negligencia médica”, escribió por entonces su colega mexicano Juan Villoro.

En 2016, la Feria Internacional del Libro de Montevideo tuvo a Perú como invitado de honor en su edición 2016, y Bryce Echenique fue uno de los artistas que estuvieron en representación del país homenajeado.