Brandon Gallo tenía 10 años cuando falleció, en diciembre de 2020. Sufrió graves quemaduras al explotar un calefón a gas mientras se duchaba; vivía en La Capuera y la atención médica no llegó a tiempo. Lo ocurrido activó una movilización sin precedentes, porque el barrio llevaba años reclamando mejoras en el servicio de policlínica y una ambulancia especializada para traslados de emergencia.

Algunos políticos salieron al cruce con la promesa de soluciones que, meses después, seguían sin llegar. Así que la población volvió a movilizarse. En respuesta, el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, se apersonó en el barrio para una reunión en la que anunció la inauguración de los servicios reclamados.

Dos meses después, en junio de 2021, volvió con el presidente Luis Lacalle Pou a cortar la cinta de una puerta de emergencia en la policlínica barrial y habilitó un servicio de ambulancia especializada SAME 105. Sin embargo, nada funcionó como los usuarios, unas 6.000 personas, esperaban. A mediados de este año, la gente de La Capuera y barrios aledaños salió otra vez a los medios de comunicación para denunciar que la emergencia fue inaugurada sin espacio físico -tomó el área destinada a las consultas-, lo cual generó conflictos entre usuarios y funcionarios sobrecargados de tareas. Por otro lado, cuestionaron que el servicio de ambulancia no funcionaba como se les habían explicado al inaugurarlo.

La semana pasada, la edila frenteamplista Carina de Brun informó que esas obras de ampliación no se harán en esta administración de gobierno, según una comunicación “extraoficial” de las autoridades de ASSE a los vecinos. “La gente decide confiar en sus representantes, aun cuando en el fondo saben o intuyen que no lo harán. En La Capuera se decidió confiar y ese cambio tan anunciado no llegó, no pasó de ser un titular en las noticias”, dijo en la sesión plenaria del pasado martes 14.

Después recordó el periplo de los habitantes de esta zona, ubicada a 20 kilómetros de Maldonado, antes y después de lograr su primera policlínica en 2005. En 2021, Cipriani anunció que la ampliación estaba “en la etapa de planificación y que comenzaría en breve, algo que no pasó ni va a pasar, por lo menos en este período”, enfatizó de Brun.

Luego detalló que el presidente de ASSE prometió consultorios para pediatría, cuartos para los médicos del SAME 105, la instalación de la base del SAME en el predio de la policlínica, los dos médicos especializados las 24 horas, el refuerzo en personal de enfermería, y atención para usuarios de servicios públicos y privados.

“Todo eso sigue aún vigente. Dos años y monedas después seguimos reclamando”, agregó la edila, residente en La Capuera. “Cuando la atención médica es insuficiente, cuando la salud mental y física se deterioran, entendemos por qué la gente no cree en las promesas y cada cinco años renueva la esperanza”, concluyó.

A instancias del Frente Amplio, Cipriani está citado por la Comisión de Salud de Diputados para responder sobre promesas incumplidas en los hospitales de Juan Lacaze y Rosario (Colonia), entre otros temas.