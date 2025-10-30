La investigación sobre el asesinato de Freddy Lalinde en el asentamiento Los Eucaliptus se cerró en pocas horas, luego de que el agresor se presentó voluntariamente a la Policía y acordó un juicio abreviado con el fiscal Sebastián Robles.

Jonathan Andrés Medina Silvera llegó el martes por la tarde a la seccional 1ª de Maldonado, acompañado por el abogado Francisco Sanabria Barrios. Adujo que mató a Lalinde por “motivos pasionales” vinculados con la pareja que lo acompañaba por la zona de Las Caballerizas cuando lo atacó a balazos. Al día siguiente, cumplida la audiencia ante el fiscal Robles, fue condenado a nueve años de prisión como autor de un delito de homicidio, informó inicialmente Cadena del Mar.

El portal Punta News agregó que Lalinde murió al cabo de una discusión y un forcejeo con Medina, quien extrajo el arma y le disparó en el pecho, para escapar a pie. La mujer en la escena era expareja del homicida, quien antes de entregarse a la Policía ya había sido identificado y buscado en el barrio por los investigadores.