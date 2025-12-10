Este martes se lanzó el operativo Verano Azul para la temporada estival 2025-2026 de las jefaturas de Maldonado y Rocha, en Punta de las Salinas, en la rambla General Artigas y la calle 3, para reforzar la presencia policial, prevenir delitos y cuidar a residentes y turistas. En el acto participaron el ministro del Interior, Carlos Negro, el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, los jefes de Policía de Maldonado y Rocha, Víctor Trezza y Claudio Pereyra, y los intendentes Miguel Abella y Alejo Umpiérrez, entre otras autoridades nacionales y departamentales.

En una rueda de prensa Negro dijo que la cartera se mantiene “expectante” de continuar “cumpliendo con una serie de medidas y resultados que se están observando en la estrategia”, desplegada en todo el país. A su vez, se refirió al sistema de cámaras de videovigilancia en Maldonado, que tras la reunión con Abella se decidió que “seguirá funcionando con el mismo desarrollo y eficacia”, y confirmó que el MI asumirá su mantenimiento.

Trezza, por su parte, sostuvo que el departamento contará con “el despliegue de 1.100 policías y 400 efectivos de apoyo de la Guardia Republicana, la Policía Caminera, la Escuela Nacional de Policía y la Fuerza Aérea Policial, que se van a ir alternando”. El operativo estará enfocado en “la prevención y disuasión del delito y en apoyar a los grandes eventos que se desarrollen en la temporada estival”. Abella había informado en una rueda de prensa que la Intendencia de Maldonado (IDM) aportará al operativo Verano Azul cerca de 600.000 dólares.

Resaltó que Maldonado registró una “baja de todos los indicadores de delitos” y expresó que de cara a la temporada preocupan las “nuevas modalidades de delitos que se puedan incursionar”, por lo que junto a la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este-Maldonado (Cipem) “se estuvo trabajando en la prevención de estafas”.

Pereyra destacó el aporte económico que hacen los gobiernos departamentales “para contar con más funcionarios y, de esa manera, brindar la seguridad que los visitantes se merecen”, y aseguró que el hurto es el delito que “más golpea” en Rocha durante la temporada.

El director general de Movilidad de la IDM, Juan Pígola, dijo en una rueda de prensa que los operativos requieren el apoyo de todos para llevar adelante una temporada que será “exitosa”, en un contexto en el que circula “casi un 25% más de vehículos que en 2024”. Señaló que un 95% de los conductores tiene comportamientos que provocan siniestros, y subrayó la necesidad de atender “excesos de velocidad, el estado de los vehículos” y maniobras indebidas, como el avance por la derecha.

Soluciones tecnológicas y flota con vehículos policiales nuevos

Durante la conferencia de prensa Negro afirmó que hay “un despliegue muy importante de efectivos para abastecer los requerimientos de toda la costa”, lo que, aseguró, “insume” y “desafía” al MI a “colmar todas las expectativas en materia de seguridad”. Informó que se destinarán “cerca de 600 funcionarios policiales” en los principales departamentos turísticos del país.

Además, dijo que “está circulando una flota con vehículos [policiales] nuevos” y que se han incorporado “soluciones tecnológicas”, entre ellas, un tótem de respuesta al 911 ubicado en la plaza Matriz, en la Ciudad Vieja de Montevideo. Anunció que se lanzarán terminales de autogestión “para hacer trámites fáciles sin tener que concurrir a una seccional”, y que los peajes serán equipados con cámaras de videovigilancia con lectores LPR y reconocimiento facial que [permiten capturar matrículas y detectar características de vehículos en tiempo real], lo cual hace posible “un control como el que se necesita”.

Por último, el ministro señaló que los delitos que más suelen preocupar en la temporada son los que afectan la propiedad, que “abundan en estos meses por la cantidad de personas que visitan los departamentos turísticos”.